Ediz Hun'dan duygulandıran sözler: Yaşlılıktaki asıl tehlike...



"YAŞLILIKTA BİR AN GELİYOR, YALNIZLIK KARŞINIZDA OLUŞUVERİYOR"



Hun, yaşlılıkta hareketin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Ben evde oturan, nabzını sayan yahut da tansiyonunu ölçen tiplerden değilim. Konferanslar veriyorum. Kendi yaşıma uygun bir rol olursa icabında film de çekerim ama uygun rol yalnız baba, dede rolü değil. Böyle atraktif, yapıcı... İzleyenin beğeneceği bir rol olursa onda da çalışırım. Çok şükür zihinsel faaliyetlerim şimdilik normal fonksiyonunu devam ettiriyor. 'Ediz'in belki de maddi ihtiyacı vardı. Onun için bu filmde rol almış ama ona uygun bir rol değil bu.' denmemesi lazım. Ağırlıklı rol olması lazım ki beni izleyen, beni sevenlere karşı ben saygımı ifade edebileyim. Yoksa çalışmam. Niye çalışayım? Yediğimiz bir lokma ekmek. Midemiz doyuyor ya da oturuyoruz, istirahate çekiliyoruz yani o bakımdan çalışmak şart değil. Çalışacaksanız, hayat için çalışacaksınız. Dostluklar, sevgiler, aşklar... Bekarsanız eşinizi kaybetmişseniz olabilir. Yaşlılıkta bir an geliyor, yalnızlık karşınızda oluşuveriyor. O yalnızlığı yenmeniz için dostluklar edinmeniz lazım. Bu çok önemli."