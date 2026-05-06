Şarkıcı Güllü'nün oğlundan talihsiz haber! Durumu hakkında açıklama yaptı

Geçtiğimiz eylül ayında Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün oğlundan talihsiz haber geldi. Tuğberk Yağız Gülter hakkında ortaya atılan iddialar, sevenlerini tedirgin etti.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan söylentilerin ardından genç isimden açıklama geldi. Gülter, talihsiz bir kaza geçirdiğini doğrularken, sağlık durumuna ilişkin de bilgi vererek merak edilenleri yanıtladı.
"BİR KAZA ATLATTIM"
Gülter, "Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi. Herkese gönlü gibi günler dilerim. Aktif olarak sosyal medya kullanmamaktayım. Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum." sözlerine yer verdi.