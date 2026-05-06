Tüm mirasını kızına bırakmıştı! Erol Köse'nin kızından şok eden karar

Erol Köse, İstanbul'un Maslak semtinde bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan düşerek 23 Mart 2026'da 61 yaşında hayatını kaybetti. İlk incelemelerde olay "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçerken, yakın çevresi Köse'nin son aylarda psikolojik sorunlar yaşadığını ve yaklaşık üç aydır evinden çıkmadığını ifade etti.
Vefatının ardından miras süreci de gündeme geldi. Köse'nin tek mirasçısı olan kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kalan mirası kayıtsız ve şartsız şekilde reddetmek için mahkemeye başvurarak "mirasın reddi" davası açtı. Bu karar, kamuoyunda dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
KIZI MİRASI REDDETTİ
61 yaşında hayatını kaybeden ünlü yapımcı Köse'nin tek varisi olarak gösterilen kızı Dijan Nazlan Köse'nin, babasından kalan mirası reddettiği ve bu doğrultuda mahkemeye resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre;
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan davanın dilekçesinde, "Müvekkil, babası Erol Köse'den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir" denildi.
Öte yandan Erol Köse, vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devretmişti.
Erol Köse'nin kızı Dijan Köse, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekmiş ve takipçilerini derinden etkilemişti.
"Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın."