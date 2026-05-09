Son halini görenler inanamamıştı! 32 kilo veren Ertem Şener'den açıklama geldi: 'Keşke ben olsaydım da...'

Türk spor medyasının sevilen isimlerinden Ertem Şener, özel hayatı ve yaşadığı değişimle gündemde yer alıyor. 2012 yılında Gülşen Şener ile evlenen deneyimli sunucunun bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim isminde 3 çocuğu bulunuyor. Son aylarda verdiği kilolarla dikkat çeken Şener, 6 ayda 32 kilo vererek 108 kilodan 76 kiloya indi. Ünlü isim, katıldığı yayında zayıflama sürecini ve yaşadıklarını anlattı.
"AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM"
Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.
Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Şener, hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
"KEŞKE BEN HASTA OLSAYDIM DA ANNEM HAYATTA OLSAYDI"
Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Şener, yaşadığı acının kilo kaybında büyük etkisi olduğunu söyledi. Duygusal açıklamalarda bulunan spiker, annesini kaybetmenin ardından zor günler geçirdiğini belirterek, "Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.
"SÖZ VERMİŞTİM, ÇIKARAMADIM HASTANEDEN"
Yürek burkan açıklamalar yapan Şener, "Kanser değilim, aslan gibiyim. Lakin annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani. " dedi.