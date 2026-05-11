Mehmet Ali Erbil yeniden mi evleniyor?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer'deki evinde hayatlarını birleştirmişlerdi.
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
Erbil ve Ceylan'ın 7 aylık evliliği, 25 Şubat 2026 tarihinde tek celsede sona erdi.
Erbil ve Gülseren çifti, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle sona erdirilmesine hükmetti.
"ÇAPKINLIK DEĞİL DE ERKEK KİMYASI DİYELİM"
Boşandıktan sonra Erbil,"Yüzde 99 hatalar benden kaynaklıydı. Çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Tek bana ait değil" demişti.
SORULARI YANITLADI
Ünlü şovmen bugün bir galaya katıldı. Erbil, burada gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı.
"BİR KEZ DAHA DENEYECEĞİM"
Eski evliliği sorulan Erbil, "Biz artık birbirimiz hakkında konuşmuyoruz. İyi kötü geldi ve geçti. Ben evliliği demek ki başaramıyoruz, beceremiyorum. Beş kez denedim. Ama bir daha deneyeceğim." dedi.
"30 SENEDİR NAFAKA VERİYORUM"
Ayrıca Erbil, "Bekarlığa alışmaya çalışıyorum. Hiç tatmadığım bir şey değil. En çok nafaka veren isimlerden miymişim? 30 senedir veriyorum. Daha ne vereyim?" ifadelerini kullandı.