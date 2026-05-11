O sözler çok konuşulacak! Pelin Karahan'dan şaşırtan bekarlık çıkışı

Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti, 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı almış, çift anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.
Evliliklerini sonlandıran ünlü çift, bu ayrılıkla ilgili sessizliğini korurken Pelin Karahan, boşanır boşanmaz tatile çıkmıştı.
BOŞANDIKTAN SONRA İLK KEZ BİR ETKİNLİĞE KATILDI
Ünlü oyuncu, Bedri Güntay'dan boşandıktan sonra ilk kez bir galaya katıldı ve burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'BEKARLIK SULTANLIK MI?'
Pelin Karahan, gazetecilerin 'bekarlık sultanlık mı?' sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu.
"BİZİM AİLEMİZ HİÇBİR ZAMAN BOZULMAZ"
Oyuncu Karahan, "Öyle bir şey yok tabi ki. O herkesin kendi bakış açısı. Aile olmak çok güzel bir şey. Biz yine aileyiz. Sabah hep birlikte kahvaltı yaptık. Bizim ailemiz hiçbir zaman bozulmaz." dedi.
"BEDRİ ÇOK İYİ BİR BABA"
Ayrıca Karahan, "Bedri çok iyi bir baba. Biz de güzel bir aileyiz bence. O konuda bir sıkıntımız yok çok şükür" dedi.
"ŞU AN HER ŞEYİ DENGEYE OTURTTUK"
Gazetecilerin 'zorlukları var mı boşanmanın?' sorusu üzerine Karahan, "Biz bu süreci güzel yönettik. Çocuklarımız da biz de çok mutluyuz. O süreç kötü yönetilseydi mutsuz olabilirdik. Şu an her şeyi dengeye oturttuk. Her şeyin bir ömrü var bazı şeyler başlar ve biter" ifadelerini kullandı.