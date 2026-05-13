İrem Derici ve Burcu Güneş'in skandal göndermeleri yargıya taşındı! Ünlü sanatçıdan şoke eden tazminat davası!

Şarkıcı Burcu Güneş, Emre Altuğ'un albüm lansmanında Demet Akalın'ı sert bir şekilde eleştirince, İrem Derici, Ece Seçkin, Ebru Gündeş gibi isimler Akalın'a destek olmuştu.
Derici'nin Burcu Güneş'e yönelik 'Sus ayol' paylaşımı sonrası polemik başka bir boyuta taşındı.
Bunun üzerine Güneş, Derici'ye hitaben "Magazin gülü İrem Derici, sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç."
"Ondan sonra da destur iste. Sen o ergen depresyonlarının içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz" ifadelerini kullandı.
'RUH HASTASI' TABİRİ
Derici de sosyal medya hesabından Güneş'e yönelik şunları söyledi: "Kız sana ne oldu, yıllardır yerinde saydın, o sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın, Quincy Jones ile albüm kaydetti sanki."
"Açıklamaya bak, önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta. Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor. Kendini Sezen Aksu sanıyor! Kes sesini otur ya da hiç sıkılmadan 3 öğün sana haddini bildiririm. Hırsından kabız olursun. Kakalak seni, renksiz kokusuz hıl hışır!"
'KİŞİLİK HAKLARIMA ZARAR VERDİ'
Paylaşımın ardından Burcu Güneş adliyenin yolunu tutarak İrem Derici hakkında manevi tazminat davası açtı.
Güneş, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Derici'nin kendisi hakkında "Nasıl bir ruh hastası tüm sektör biliyor" sözlerinin kendisine yönelik olup küfür ve aşağılama mahiyeti taşıdığını belirtti.
Kişilik haklarına zarar verme niyeti olan yazı sonrası ızdırap çekip büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Güneş, 250 bin TL manevi tazminat talep etti.
Davanın seyrine dair gelişmeler ise magazin gündemi içerisinde en çok merak edilen konulardan birine dönüştü.