KADİR İNANIR YOĞUN BAKIMDA! Kadir İnanır'a ne oldu?

Usta sanatçı Kadir İnanır, dün gece yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Usta sanatçının tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise yakından takip edildiği bildirildi.
Kadir İnanır'ın, doktoru Prof. Dr. Reha Baran'ın önerisiyle, tedavi sürecinin titizlikle yürütülmesi amacıyla yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Oyuncunun sağlık durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural bilgi verdi:
"Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün (dün) çok daha iyi. Doktorları, 'İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar' diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır."
USTA SANATÇIYA NE OLDU?
Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır'ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.
KADİR İNANIR KİMDİR?
15 Nisan 1949 doğumlu olan Kadir İnanır 77 yaşında.
Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır aslen Trabzon Sürmenelidir, ailesinin son çocuğudur.
İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi