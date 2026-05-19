13. kez ameliyat olmuştu! Murat Dalkılıç'ın son hali olay oldu! Yorumlar yağdı

Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Murat Dalkılıç, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatı ve sağlık sorunlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Uzun yıllardır müzik sektöründeki üretkenliği ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, son dönemde ise yaşadığı sağlık problemleriyle dikkat çekiyor.
42 yaşındaki şarkıcı, 2019 yılında katıldığı bir programda doğuştan gelen burun kemiği problemi olduğunu ve bu sorunu ilkokul yıllarından beri yaşadığını açıklamıştı. Bu sağlık problemi nedeniyle bugüne kadar 12 kez ameliyat geçiren Dalkılıç, geçtiğimiz dönemlerde de sürecin devam edeceğini ve yeni bir operasyon daha geçireceğini ifade etmişti.
"DOKTOR VE BENİM HATAM VAR"
Dalkılıç, "Sizi nasıl etkiledi bu süreç?" sorusuna, "Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var" yanıtını vermişti.
13. KEZ BIÇAK ALTINA YATTI
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir kez daha ameliyat masasına yatarak 13. kez operasyon geçirmişti.
AMELİYATI NASIL GEÇMİŞTİ?
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Dalkılıç, "Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim, dönemediğim için affedin. Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Sanatçı, operasyonun başarılı geçtiğini ve iyileşme sürecinin başladığını belirtmişti.
Geçirdiği operasyonlarla sık sık gündeme gelen Murat Dalkılıç'ın, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle son olarak 13. kez burun ameliyatı olduğu ve operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirilmişti. Ünlü şarkıcının iyileşme sürecinin ardından bandajlarını çıkarmasıyla birlikte, merakla beklenen yeni görüntüsü kamuoyuna yansıdı.