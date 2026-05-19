Haberler Magazin 13. kez ameliyat olmuştu! Murat Dalkılıç'ın son hali olay oldu! Yorumlar yağdı 13. kez ameliyat olmuştu! Murat Dalkılıç'ın son hali olay oldu! Yorumlar yağdı 13. burun ameliyatının ardından iyileşme sürecini tamamlayan Murat Dalkılıç, son haliyle yeniden gündeme geldi. Bandajlarının çıkarılmasının ardından ortaya çıkan yeni görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı takipçileri sanatçının değişimini eleştiren yorumlarda bulundu. SABAH









Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Murat Dalkılıç, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatı ve sağlık sorunlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Uzun yıllardır müzik sektöründeki üretkenliği ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, son dönemde ise yaşadığı sağlık problemleriyle dikkat çekiyor.

42 yaşındaki şarkıcı, 2019 yılında katıldığı bir programda doğuştan gelen burun kemiği problemi olduğunu ve bu sorunu ilkokul yıllarından beri yaşadığını açıklamıştı. Bu sağlık problemi nedeniyle bugüne kadar 12 kez ameliyat geçiren Dalkılıç, geçtiğimiz dönemlerde de sürecin devam edeceğini ve yeni bir operasyon daha geçireceğini ifade etmişti.