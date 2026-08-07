'Son inşallah' demişti... Aslı Bekiroğlu'ndan kötü haber

"BİR AMELİYAT DAHA ÇIKTI"

Yeni operasyon kararını yakın çevresiyle yaptığı kutlamadan kareler paylaşarak duyuran Bekiroğlu, "Bir ameliyat daha çıktı diye manitam ve kankamın bana düzenlediği spontane şenlikler" ifadelerini kullandı. Paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda destek mesajı aldı.

"BEDENİM DEFORME OLDU"

Bekiroğlu, mayıs ayında yaptığı açıklamada sağlık sürecinin yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da kendisini zorladığını dile getirmişti. Ünlü oyuncu, "Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor. Bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir sürece sürükleyebiliyor" sözleriyle yaşadığı değişimin hayatını derinden etkilediğini ifade etmişti.