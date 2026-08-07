'Son inşallah' demişti... Aslı Bekiroğlu'ndan kötü haber

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktor hatası nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarının sürdüğünü açıkladı. Bugüne kadar 8 kez ameliyat masasına yatan Bekiroğlu, bir operasyon daha geçireceğini belirterek takipçileriyle son durumunu paylaştı.
DOKTOR HATASIYLA BAŞLAYAN ZORLU SÜREÇ
Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağı kesilen ve ciddi komplikasyonlar yaşayan Aslı Bekiroğlu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce iki kez ölümden döndüğünü açıklayan oyuncu, tedavi sürecinde peş peşe ameliyatlar geçirmek zorunda kaldı.
"SON İNŞALLAH" DEMİŞTİ...
Geçtiğimiz günlerde hastane odasından yaptığı paylaşımda "Son inşallah" notunu düşerek 8'inci kez ameliyat olduğunu duyuran Bekiroğlu, beklediği haberi alamadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda 9'uncu kez ameliyat masasına yatacağını açıkladı.
"BİR AMELİYAT DAHA ÇIKTI"
Yeni operasyon kararını yakın çevresiyle yaptığı kutlamadan kareler paylaşarak duyuran Bekiroğlu, "Bir ameliyat daha çıktı diye manitam ve kankamın bana düzenlediği spontane şenlikler" ifadelerini kullandı. Paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda destek mesajı aldı.
"BEDENİM DEFORME OLDU"
Bekiroğlu, mayıs ayında yaptığı açıklamada sağlık sürecinin yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da kendisini zorladığını dile getirmişti. Ünlü oyuncu, "Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor. Bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir sürece sürükleyebiliyor" sözleriyle yaşadığı değişimin hayatını derinden etkilediğini ifade etmişti.