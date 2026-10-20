Erkan Petekkaya’nın yüzüğünün anlamı ortaya çıktı! Sözleşmesine bile yazdırıyor: 'Asla çıkartmam'

Rol aldığı yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren Erkan Petekkaya, bu kez oyunculuk kariyerine dair dikkat çeken bir açıklamayla gündeme geldi. Konuk olduğu programda setlerdeki bir alışkanlığını anlatan ünlü oyuncunun, bu konudaki hassasiyetini sözleşmelerine kadar taşıdığı ortaya çıktı.
SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE EKLETİYOR!
Zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Erkan Petekkaya, oynadığı karakterlerde parmağındaki yüzüğü çıkarmak istemediğini söyledi. Hatta ünlü oyuncu, bazı projelerde bu isteğini sözleşmesine özel bir madde olarak eklettiğini açıkladı.
Petekkaya, konuyla ilgili olarak, "Oynadığım her şeyde parmağımda yüzük durur. Bazı sözleşmelerimde 'Bunu çıkarmam' diye madde vardır. Dönem dizisiyle mecburen çıkarırım" ifadelerini kullandı.
O YÜZÜĞÜN HİKAYESİ YÜREKLERİ ISITTI
Erkan Petekkaya'nın yüzük konusundaki hassasiyetinin arkasında ise yıllara dayanan duygusal bir hikaye bulunuyor. Ünlü oyuncu, oğlunun doğduğu gün ona özel bir yüzük yaptırdığını ve bu yüzüğü 18 yaşına geldiğinde kendisine hediye ettiğini anlattı.
Petekkaya, o günleri şu sözlerle dile getirdi:
"Oğlum ilk doğduğu gün bir yüzük yaptırdım; '18 yaşına geldiğinde ona vereceğim, bizden ona yadigar kalsın' dedim. Doğduğu gün aldığım o yüzüğü 18 yaşına geldiğinde ona verdim."
ŞİMDİ GÖZÜNÜ TORUNUNA DİKTİ!
Oğluna verdiği yüzüğün kendisi için taşıdığı anlamı anlatan Petekkaya, oğlunun yüzüğü şu an tarzına uygun bulmadığı için takmadığını ancak onu en değerli eşyaları arasında sakladığını belirtti.
Ünlü oyuncu, kendi parmağındaki yüzüğün hikayesini de paylaşarak, "Onu ona verdiğim gün de bu parmağımdakini aldım; bu da torunuma inşallah" dedi.
Petekkaya'nın hem setlerde vazgeçmediği yüzük alışkanlığı hem de aile yadigarı olarak gördüğü takılarla ilgili sözleri dikkat çekti.