Erkan Petekkaya’nın yüzüğünün anlamı ortaya çıktı! Sözleşmesine bile yazdırıyor: 'Asla çıkartmam'

Rol aldığı yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren Erkan Petekkaya , bu kez oyunculuk kariyerine dair dikkat çeken bir açıklamayla gündeme geldi. Konuk olduğu programda setlerdeki bir alışkanlığını anlatan ünlü oyuncunun, bu konudaki hassasiyetini sözleşmelerine kadar taşıdığı ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE EKLETİYOR!

Zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Erkan Petekkaya, oynadığı karakterlerde parmağındaki yüzüğü çıkarmak istemediğini söyledi. Hatta ünlü oyuncu, bazı projelerde bu isteğini sözleşmesine özel bir madde olarak eklettiğini açıkladı.

Petekkaya, konuyla ilgili olarak, "Oynadığım her şeyde parmağımda yüzük durur. Bazı sözleşmelerimde 'Bunu çıkarmam' diye madde vardır. Dönem dizisiyle mecburen çıkarırım" ifadelerini kullandı.