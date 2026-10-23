Paris’te evlenmişlerdi! Itır Esen ve Engin Aykanat bu kez davette boy gösterdi: O fark sosyal medyada dillere düştü

Oyuncu Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile Paris'te kıydığı nikâhın ve İstanbul'da ünlü isimlerin katıldığı görkemli düğünün ardından bu kez davet görüntüleriyle gündeme geldi. Birlikte katıldıkları etkinlikte Esen'in eşinin önünde yürümesi ve çift arasındaki boy farkı sosyal medyada yorum yağmuruna neden oldu.
EŞİNİ GERİDE BIRAKTI, YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Düğünlerinin üzerinden kısa süre geçtikten sonra bir davette objektiflere yansıyan Itır Esen ve Engin Aykanat'ın yürüyüşü dikkat çekti. Esen'in önde yürüdüğü, Aykanat'ın ise geride kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Aykanat'ın bir süre sonra gözden kaybolması da kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
BOY FARKI DA SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Çiftin arasındaki boy farkı da görüntülerin ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu. Sosyal medya kullanıcıları videonun altına, "Kız yaklaştıkça adam kayboldu", "Bu nasıl çift, ya kadın 2 metre önden yürüyor", "Çocuğunu alıp okula veli toplantısına giden anne gibi gördüm" ve "Adam gittikçe küçüldü" yorumlarını yaptı.