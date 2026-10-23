Haberler Magazin Paris’te evlenmişlerdi! Itır Esen ve Engin Aykanat bu kez davette boy gösterdi: O fark sosyal medyada dillere düştü Paris’te evlenmişlerdi! Itır Esen ve Engin Aykanat bu kez davette boy gösterdi: O fark sosyal medyada dillere düştü Oyuncu Itır Esen ve menajeri Engin Aykanat, katıldıkları davette bu kez yürüyüşleri ve aralarındaki boy farkıyla gündeme geldi. Esen’in eşinin önünde yürümesi sosyal medyada dikkat çekerken, çiftin görüntüleri yorum yağmuruna tutuldu. HABER MERKEZİ









Oyuncu Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile Paris'te kıydığı nikâhın ve İstanbul'da ünlü isimlerin katıldığı görkemli düğünün ardından bu kez davet görüntüleriyle gündeme geldi. Birlikte katıldıkları etkinlikte Esen'in eşinin önünde yürümesi ve çift arasındaki boy farkı sosyal medyada yorum yağmuruna neden oldu.

EŞİNİ GERİDE BIRAKTI, YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ Düğünlerinin üzerinden kısa süre geçtikten sonra bir davette objektiflere yansıyan Itır Esen ve Engin Aykanat'ın yürüyüşü dikkat çekti. Esen'in önde yürüdüğü, Aykanat'ın ise geride kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Aykanat'ın bir süre sonra gözden kaybolması da kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.