Magazin dünyası bu evliliği konuşuyor! Rafet El Roman'ın müstakbel eşi hemşireymiş! Aralarındaki yaş farkı ise...

Habertürk'te yer alan habere göre, ikilinin 2020 yılındaki pandemi döneminde tanıştığı ve aralarında 26 yaş fark olduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının kalbini çalan ve nikah masasına oturtmaya hazırlandığı 32 yaşındaki genç kadının hemşirelik yapan Rahime Haciyeva olduğu ve Azerbaycanlı olduğu öğrenildi.

GEÇMİŞTEKİ EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU Daha önce başından iki evlilik geçen üç çocuk babası Rafet El Roman, ilk evliliğini 1996-2003 yılları arasında Tuğba Altıntop ile yapmış ve bu birliktelikten Su ile Şevval adında iki kızı dünyaya gelmişti.