Magazin dünyası bu evliliği konuşuyor! Rafet El Roman'ın müstakbel eşi hemşireymiş! Aralarındaki yaş farkı ise...

Rafet El Roman, aşk hayatında yaşadığı sürpriz gelişmelerle magazin dünyasının gündemden düşmüyor.
Magazin dünyası bu evliliği konuşuyor! 58 yaşındaki usta sanatçı Rafet El Roman 3. kez evlilik yolunda...
Sır gibi saklanan 26 yaş küçük nişanlısının kimliği nihayet deşifre oldu.
MERAK EDİLEN MÜSTAKBEL EŞ BELLİ OLDU!
Ocak ayından bu yana hayatındaki ismin kim olduğu büyük merak konusu olan Rafet El Roman'ın gizemli nişanlısı hakkında çarpıcı detaylara ulaşıldı.
Habertürk'te yer alan habere göre, ikilinin 2020 yılındaki pandemi döneminde tanıştığı ve aralarında 26 yaş fark olduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının kalbini çalan ve nikah masasına oturtmaya hazırlandığı 32 yaşındaki genç kadının hemşirelik yapan Rahime Haciyeva olduğu ve Azerbaycanlı olduğu öğrenildi.
GEÇMİŞTEKİ EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU
Daha önce başından iki evlilik geçen üç çocuk babası Rafet El Roman, ilk evliliğini 1996-2003 yılları arasında Tuğba Altıntop ile yapmış ve bu birliktelikten Su ile Şevval adında iki kızı dünyaya gelmişti.
2010 yılında Yeşim Eryıldırım'dan oğlu Edvan'ı kucağına alan usta şarkıcı, ikinci evliliğini ise 2014-2016 yılları arasında Ceren Kaplakarslan ile gerçekleştirmişti. Geçmişteki çalkantılı ilişkilerini geride bırakan sanatçı, uzun bir aranın ardından evlilik defterini yeniden açtı.