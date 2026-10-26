Nev'in ölümünün ardından kahreden gerçek! Menajeri açıkladı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, sanatçının ailesi, yakın dostları ve müzik camiasından çok sayıda isim usta müzisyeni bu hüzünlü günde yalnız bırakmadı.

Cenazeye katılan AK Parti İstanbul milletvekili Süleyman Soylu , "Nevzat ile hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl birlikte okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama hep haberleştik. Allah rahmet eylesin" dedi.

MENAJERİ ACI DETAYI AÇIKLADI

Menajeri İlker Ercan, "Nejat 2 sene önce annesini kaybetti. Annesini kaybettikten sonra kendisine hiç bakmamaya başladı. Kendini çok bıraktı. Son 2 yıldır kademe kademe rahatsızlığı nüksetti. Yeni bir albüm hazırlığı vardı.

Özellikle yaz aylarında birçoğunun demosunu yaptı, ama olmadı, yapamadık. O parçayla ilgili bir çalışmamız olacak " dedi. Cenazeye katılan şarkıcı Ozan Orhon ise, "Şu anda konuşacak kelime bulamıyorum. Çok değerli bir sanatçıyı, iyi bir dostu kaybettik" diye konuştu.