Nev'in ölümünün ardından kahreden gerçek! Menajeri açıkladı

"Zor" ve "Sen Gibi" şarkılarıyla hafızalara kazınan Nevzat Doğansoy'un 57 yaşındaki erken vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu.
Tören sonrası acı haberi paylaşan menajeri İlker Ercan, sanatçının hastanede geçirdiği son anlara ve ölümünün ardından ortaya çıkan duygusal ayrıntılara dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Müziğimize kattığı eşsiz ruh, beyefendiliği ve bıraktığı ölümsüz eserlerle kalplerimizde her zaman müstesna bir yere sahip olacak canımız Nevzat Doğansoy'un vefatının derin üzüntüsü içindeyiz.
"SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
57 yaşında hayata veda eden Nev adıyla bilinen sanatçı Nevzat Doğansoy, bugün sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, sanatçının ailesi, yakın dostları ve müzik camiasından çok sayıda isim usta müzisyeni bu hüzünlü günde yalnız bırakmadı.
Tabutu başında duygusal anların yaşandığı törenin ardından usta sanatçının naaşı, kılınacak öğle namazını müteakiben Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye katılan AK Parti İstanbul milletvekili Süleyman Soylu, "Nevzat ile hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl birlikte okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama hep haberleştik. Allah rahmet eylesin" dedi.
MENAJERİ ACI DETAYI AÇIKLADI
Menajeri İlker Ercan, "Nejat 2 sene önce annesini kaybetti. Annesini kaybettikten sonra kendisine hiç bakmamaya başladı. Kendini çok bıraktı. Son 2 yıldır kademe kademe rahatsızlığı nüksetti. Yeni bir albüm hazırlığı vardı.
Özellikle yaz aylarında birçoğunun demosunu yaptı, ama olmadı, yapamadık. O parçayla ilgili bir çalışmamız olacak " dedi. Cenazeye katılan şarkıcı Ozan Orhon ise, "Şu anda konuşacak kelime bulamıyorum. Çok değerli bir sanatçıyı, iyi bir dostu kaybettik" diye konuştu.
ACILI ABİDEN SON VEDA!
Cenaze töreninde büyük bir üzüntü yaşayan Nevzat Doğansoy'un acılı abisi de kardeşini son yolculuğuna uğurlamak üzere tören alanındaydı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken konuşmakta bir hayli güçlük çektiği gözlenen ve yaşadığı derin acı yüzüne yansıyan abi, boğazı düğümlenerek, "Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri..." ifadelerini kullandı.
"ÇOK YALNIZIM"
"100 bin ömrüm olsa, namerdim, aynı ömrü aynı şekilde yaşarım. Çok yalnızım. Tekim. Annenize, babanıza, sevdiklerinize sahip çıkın. Artistlik boş iş... Kazananı yok ki, yani hepi topu sonuçta öleceğiz."
Ünlü sanatçının bu yürek burkan açıklamaları kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Nev'in arkasında bıraktığı hüzünlü veda sözleri sevenlerini derinden sarstı.