Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar serum sonrası dehşeti yaşadı: Hayatımın en korkunç 9 saati

Şarkıcı Özcan Deniz ile evli olan Samar Dadgar, diz ameliyatı öncesinde dinlenmek için hastaneye başvurdu. Ancak hastanede kendisine serum takılmasının ardından kısa süre içerisinde rahatsızlanan Dadgar, nefes alamamaya ve konuşamamaya başladığını belirtti.
Sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan Dadgar, serumun takılmasından yalnızca 15-20 saniye sonra fenalaştığını ve nabzının 220'ye çıktığını söyledi.
"HAYATLA ÖLÜM ARASINDA OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM"
Yaşadığı korku dolu saatleri sosyal medya hesabından anlatan Samar Dadgar, odasının doktorlarla dolduğunu ve bilincinin gidip geldiğini ifade etti. Öğle saatlerinden gece 23.00'e kadar rahatlayamadığını belirten ünlü isim, hayatında daha önce böyle bir korku yaşamadığını dile getirdi.
Dadgar, kendisine C vitamini verildiğinin ve yaşadığı tablonun alerjik reaksiyondan kaynaklanmış olabileceğinin söylendiğini aktardı. Daha önce de C vitamini kullandığını belirten ünlü isim, aynı anda üç doz uygulandığının kendisine bildirildiğini söyledi.
AMELİYATI ERTELENDİ, YENİDEN FENALAŞTI
Hastanede yaşadığı olayın ardından ayrılmaya karar veren Samar Dadgar, evine gittikten kısa süre sonra yeniden rahatsızlandı ve acil servise başvurdu.
Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle planlanan diz ameliyatının ertelendiğini açıklayan Dadgar, bir süre dinlenmesi gerektiğini belirtti.