Haberler Magazin Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar serum sonrası dehşeti yaşadı: Hayatımın en korkunç 9 saati Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar serum sonrası dehşeti yaşadı: Hayatımın en korkunç 9 saati Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, geçireceği diz ameliyatına günler kala hastanede korku dolu anlar yaşadı. Dinlenmek amacıyla hastaneye yatan Dadgar, kendisine uygulanan serumun ardından aniden fenalaştı. Nefes almakta ve konuşmakta güçlük çektiğini, nabzının 220'ye kadar yükseldiğini açıklayan ünlü isim, yaşadığı olayın ardından ameliyatının ertelendiğini duyurdu. HABER MERKEZİ









Şarkıcı Özcan Deniz ile evli olan Samar Dadgar, diz ameliyatı öncesinde dinlenmek için hastaneye başvurdu. Ancak hastanede kendisine serum takılmasının ardından kısa süre içerisinde rahatsızlanan Dadgar, nefes alamamaya ve konuşamamaya başladığını belirtti. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan Dadgar, serumun takılmasından yalnızca 15-20 saniye sonra fenalaştığını ve nabzının 220'ye çıktığını söyledi.

"HAYATLA ÖLÜM ARASINDA OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM" Yaşadığı korku dolu saatleri sosyal medya hesabından anlatan Samar Dadgar, odasının doktorlarla dolduğunu ve bilincinin gidip geldiğini ifade etti. Öğle saatlerinden gece 23.00'e kadar rahatlayamadığını belirten ünlü isim, hayatında daha önce böyle bir korku yaşamadığını dile getirdi.