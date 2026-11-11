Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı mı? Ünlü çift hakkında şoke eden iddia

"2. YILIMIZI KUTLADIK"

Serenay Sarıkaya ile ilişkisinin başlangıcına dair de konuşan Mert Demir, birlikteliklerinin ikinci yılını geride bıraktıklarını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Herkes geç biliyor. Biz geçen ay ikinci yılımızı kutladık. Bunu iki senedir hiçbir yerde konuşmadım. İkinci yılımızı kutladık ve bu bilinmiyor. Biz öyle insanlar değiliz" ifadelerini kullandı.