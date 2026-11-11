Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı mı? Ünlü çift hakkında şoke eden iddia

Rol aldığı projeler ve başarılı kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla magazin dünyasının yakın takibinde olan ünlü oyuncunun ilişkisinde kriz yaşandığı iddia edildi.
Gözlerden uzak bir ilişki sürdürmeyi tercih eden çift hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları merak uyandırırken, Mert Demir'in katıldığı bir programda ilişkisine dair yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.
"SERENAY'A HER SABAH ÇİÇEK VE KAHVE ALIRIM"
Şarkıcı Mert Demir, katıldığı bir YouTube programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sabah rutininden bahseden Demir, Serenay Sarıkaya için her sabah iki kahve ve çiçek aldığını söyledi. Öte yandan Sarıkaya da geçtiğimiz günlerde papatyaları çok sevdiğini ve babasıyla sevgilisinin kendisine sık sık çiçek aldığını açıklamıştı.
"2. YILIMIZI KUTLADIK"
Serenay Sarıkaya ile ilişkisinin başlangıcına dair de konuşan Mert Demir, birlikteliklerinin ikinci yılını geride bıraktıklarını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Herkes geç biliyor. Biz geçen ay ikinci yılımızı kutladık. Bunu iki senedir hiçbir yerde konuşmadım. İkinci yılımızı kutladık ve bu bilinmiyor. Biz öyle insanlar değiliz" ifadelerini kullandı.
2 HAFTA ÖNCE AYRILDIKLARI İDDİA EDİLDİ
Öte yandan bir süredir birlikte görüntülenmeyen ünlü çift hakkında ayrılık iddiası gündeme geldi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in yaklaşık iki hafta önce sessiz sedasız yollarını ayırdığı öne sürüldü. Ayrılık iddialarıyla ilgili henüz ikiliden herhangi bir açıklama gelmezken, çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte çekilmiş fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.