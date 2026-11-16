İzmir'in UNESCO dünya mirası hazineleri! Tarihe yolculuk yapmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken 6 nokta

Binlerce yıllık geçmişiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir, Anadolu'nun en önemli kültür ve tarih merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Antik çağlardan Osmanlı dönemine, ticaret yollarından geleneksel yerleşimlere kadar uzanan zengin bir mirasa sahip olan kentte, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan iki önemli alan yer alıyor: Efes ve Bergama.

Bunun yanı sıra İzmir Tarihi Liman Kenti, Birgi Tarihi Kenti, Foça, Çandarlı ve Çeşme kaleleri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor. Gediz Deltası'nın ise UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar sürdürülüyor.