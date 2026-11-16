Kutsi 3. kez nikah masasına oturdu! Sevda Sönmez ile evlendi

Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan ünlü sanatçı Kutsi, hayatında yeni bir sayfa açtı. Bir süredir Sevda Sönmez ile birliktelik yaşayan şarkıcı, 15 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen nikah töreniyle sevgilisiyle hayatını birleştirdi.
Magazin dünyasında sürpriz olarak karşılanan nikah törenine çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Gözlerden uzak gerçekleşen sade törenden görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, çiftin nikah şahitliğini üstlendi.
Törenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayram, Kutsi ve Sevda Sönmez'e mutluluk dileklerini iletti.
Bayram, çiftin kurduğu yuvanın huzur ve mutlulukla dolması temennisinde bulundu.