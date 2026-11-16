Kutsi 3. kez nikah masasına oturdu! Sevda Sönmez ile evlendi

Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan ünlü sanatçı Kutsi, hayatında yeni bir sayfa açtı. Bir süredir Sevda Sönmez ile birliktelik yaşayan şarkıcı, 15 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen nikah töreniyle sevgilisiyle hayatını birleştirdi.