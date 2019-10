Finali göremeden dünya starı oldular

Dünyaca ünlü pop yıldızlarının çocuk yaşta müziğe başladıklarını biliyor muydunuz? Ya onların arasındaki en önemli isimlerin, küçükken katıldıkları TV’deki müzik yarışması programlarında rakiplerine elendiklerini..!

JUSTIN TIMBERLAKE (STAR SEARCH)

O da adını küçük yaşta dünyaya duyurmak için televizyonu seçti. 12 yaşında Star Search yarışmasına katılan ve gitarıyla 'Singing I'll Be' şarkısını seslendiren Justin ne yazık ki finali göremedi. Ancak Time dergisinin 2007 ve 2013'te Dünyadaki En Etkili 100 İnsan listesine aldığı sanatçı, dokuz Grammy ve dört Emmy'nin de bulunduğu sayısız ödül kazandı.



PASTORA SOLER (EL SALERO)

İSPANYOL Pastora Soler, 'Capote de Grana y Oro' şarkısını seslendirdiği fırfırlı pembe tuvaletiyle 'ben doğuştan yıldızım' diyordu... 13 yaşında çıktığı TV'deki 'El Salero' şarkı yarışmasında finalde elenmesine rağmen tüm ülkeye kendini tanıttı. Birçok ödül alan yıldız, 2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Quedate Conmigo (Benimle Kal) şarkısıyla 10'uncu olabildi.



BEYONCE (STAR SEARCH)

AMERIKA'DA 1983-95 yılları arasında TV'de bir şarkı yarışması programı olan 'Star Search'e 10 yaşında Girl's Tyme grubuyla katılan Beyonce, ne yazık ki finali göremedi. 'Yıldız Aranıyor' anlamına gelen yarışmadaki o saç baş yolduran kızın, bugün albümleri milyonlarca satan ve 5 Grammy ödülü kazanan Beyonce'a dönüşeceğini kim bilebilirdi!



ROSALIA (TU SI QUE VALES)

İSPANYA televizyonundaki 'Tu Si Que Vales' (Sen Buna Değersin) adlı şarkı yarışmasına 2008 yılında 15 yaşındayken katılan ve 'La Estrella del Momento' (Anın Yıldızı) adlı şarkısını seslendiren Rosalia, güzelliği ve buğulu bakışlarıyla dikkat çekti ancak yarışmanın ilk aşamasını geçemedi. O kız bugün 2 MTV ve 2 Latin Grammy ödülünün sahibi.



BRITNEY SPEARS (STAR SEARCH)

dönemin televizyondaki en önemli yetenek yarışması olan Star Search programına katıldığında 10 yaşındaydı. Seslendirdiği 'Love Can Build a Bridge' şarkısıyla olağanüstü bir performans gösterdi ancak ikinciliği kazanmayı başardı. Şimdi o, dünya genelinde 100 milyonu aşkın albüm satışıyla tüm zamanların en büyük müzisyenleri arasında...



CHRISTINA AGUILERA (STAR SEARCH)

MÜZIKLE küçük yaşlarda ilgilenen Christina Aguilera, girdiği tüm yetenek yarışmalarını kazandı. Ta ki 9 yaşında Star Search programına kadar. Sapsarı saçları, siyah mini elbisesi ve iddialı sitiliyle 'geleceğin starı' izlenimini yaratsa da o yarışmada birinci olamadı. Ama güzel Christina, 4'ü Grammy ve 3'ü MTV olmak üzere onlarca ödül kazanmış bir yıldız.



THALIA (JUGUEMOS A CANTAR)

Meksikalı şarkıcı Thalia, 1984'te 13 yaşındayken başkent Mexico Citiy'de düzenlenen ve televizyonda 'Siempre En Domingo' programında yayınlanan çocuk yarışması festivaline katıldı. Burada seslendirdiği 'Moderna Niña Del Rock' şarkısıyla başarılı olamayan Thalia, şimdi güçlü sesiyle saygın kariyer sahibi ve Latin Grammy ödüllü bir şarkıcı.



AMAIA (CANTAME UNA CANCION)

İSPANYOL şarkıcı Amaia, 10 yaşında katıldığı 'Cantame Una Cancion' (Bana Bir Şarkı Söyle) ses yarışmasında ne yazık ki istediği sonucu alamadı. Ancak sonraki yıllar onu şarkıcılıkta hayal ettiği kariyere ulaştırdı. 2018 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İspanya'yı Alfred Garcia ile birlikte 'Tu cancion' adlı şarkıyla temsil etti.



ALANIS MORISSETTE (STAR SEARCH)

9 yaşında ilk şarkısını yazan Kanadalı Alanis Morissette, New York'ta düzenlenen 'Star Search'e 1990'da 16 yaşındayken katıldı ve ilk aşamada elendi. Bu, Alanis için önemli bir travma olsa da, hem müzik hem de sinemada büyük ilerleme kaydeden sanatçı, yazdığı 'Uninvited' şarkısıyla Grammy ödülü aldı ve 2005'te sinemada Altın Küre'ye aday gösterildi.

BÜLENT GÜRLÜK