Kahvaltı için Van’a gitmeye gerek yok

Van’ın otlu peyniri, Uşak’ın tarhanası, Afyon’un kaymağı... Hangi yörenin kahvaltısını yapmak istiyorsanız sizin için o bölgelerden gidip ürünleri getiren birileri var

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyada tüketici eğilimlerinde de hızlı bir değişim başladı. Tüketici daha bilgili, kültürlü ve araştırmacı hale geldi. Satın alma gücüne sahip olmanın verdiği güvenle özellikle gıda alışverişlerinde daha zor beğenen ve daha titiz bir tüketici haline dönüştü. Leziz, güvenli ve yöresel gıdalar talep eder hale geldi. Tüketici kısmındaki bu değişim yöresel ürünlerin ulusal ve hatta uluslararası pazarlarda satılmasının önünü açtı. Biz de bu hafta Lezzet Durağı'mızda yöresel ürünleri mahallemize kadar getiren Tereci'ye uğradık.

İLKLERİ BAŞARDI

Tereci, İzmir'de yöresel şarküteri ve kahvaltı denince akla ilk gelen isim. Bugüne kadar birçok ödüle layık görülen Tereci Gıda, ulusal bazda yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'nin en iyi 10 şarküterisi arasına girdi. Bir hayali gerçekleştirmek amacıyla çıkılan bu yolda Tereci, bugün sektöründe ilkleri gerçekleştiren bir marka değeri.

ÜRETİCİYE DE DESTEK

Tereci, her yörenin kendi havasında, toprağında yetişen ürünlerini yöresinden alarak şehirde bu gıdalara ulaşamayanlara ulaştırıyor. Her yörenin neyi meşhur ise, o lezzetleri bulup ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda üreticileri destekleyerek bir nebze olsun üretici kooperatiflerinin misyonunu üstleniyor. Bu amaçla yerel kooperatiflerle birlikte çalışıyor. Türkiye'de ilk kez yeni bir konsept başlatarak alışık olmadığımız bir sistemle "Müşteri ne yemek istiyorsa onun siparişini versin" sloganıyla kahvaltı salonu açıldı. Kahvaltı standartlarının dışına çıkıldı. Herkesin damak tadının ve tercihlerinin farklı olabileceği düşüncesiyle müşteriye sınırsız seçme hakkı verildi. Öyle ki yüzlerce çeşit yöresel ürünü misafirlerinin seçimine sunup hem göze hem de midelere kahvaltı şöleni yaşattı, hala da yaşatıyor.

KÜLTÜR TEMSİLCİSİ

Türkiye'de özellikle son 25 yılda organize perakendecilik alanında yaşanan gelişmeler, geleneksel alışveriş ve tüketim anlayışında da hızlı bir değişime neden oldu ve bunun sonucunda, büyük marketlere ve perakende zincirlerine geçiş yaşandı. Perakendeci işletmelerin içinde en küçük birimi oluşturan bakkallar süpermarketlere dönüştü. Tereci, 40 yıldır gıda toptancılığı yaptığı için bugüne kadar 3 bin bakkalla çalışmış, bakkalların ruhunu, kültürünü değerlerini gelişimini iyi bilen bir marka. Tereci, Karşıyaka Alaybey'de ilk yöresel bakkalını 2004 yılında açarak bu yoldaki serüvenine büyük bir heyecanla başladı. Ardından 2005 yılında Soğukkuyu yöresel bakkalı, 2007 yılında Bostanlı yöresel bakkalı, 2010 yılında Mavişehir yöresel bakkalı ve 2011 yılında da Yeni Girne yöresel bakkalı ilk günkü heyecanla açıldı. İzmirliler bu konsepti çok sevdi. Tereci'nin konukları bakkallardaki sıcaklığı, samimiyeti hissetti. Misafirlerini çay kahve ikram ederek karşılayan Tereci, yerel üreticinin bin bir zorlukla ürettiği ürünlerin tatlarına baktırarak müşterilerini eski bakkallara ışınladı.

KOMŞU KAPISI GİBİ

Tereci yöresel bakkal artık İzmirlilerin bir parçası oldu. Anahtarlarını Tereci bakkala bırakan, çocuğuna okul dönüşü "Tereci'ye git seni oradan alırız" diyen sayısız müşterileri oldu. Tereci Gıda mağazalarının bir özelliği de insanların burada kendilerini mutlu ve özel hissetmesi... Bunun nedeni de Tereci 'de 'her müşteri özeldir' zihniyetinin hakim olması... Tereci'de alışveriş yapsın yapmasın kapıdan giren her müşteriye eşit ve özel olarak hizmet ediliyor,

'BAKKAL KALACAĞIZ'

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yerel tatları kahvaltı ile birleştirip açıldığından bu yana yakaladıkları en kaliteli lezzetleri değiştirmemeyi kendilerine görev edindiklerini belirten Tereci Gıda Yönetim Kurulu Başkan Fırat Terecişöyle konuştu: "Tereci Gıda, her hafta 3000 kişinin kahvaltı yaptığı huzur dolu, doğal ve otantik bir mekanı İzmirlilerin hizmetine sundu. En önemli kararlarımızdan biri de bu 5 yöresel bakkaldan başka şube açmamak oldu. Çünkü büyümek demek, bakkal zihniyetinden uzaklaşmak, aynı kalitede ürünü müşteriye aynı tazelikte ulaştıramamak, sıcak ilişkileri sürdürememek demekti."

Son söz; Tereci İzmir'de doğmuş, bugün ülkemizin en önemli markaları arasında yer alan ulusal bir marka olmuştur. Bu başarının arkasında 40 yıllık emek, çaba, disiplin ve işini sevgi ile yapmak yatmaktadır. Tereci ailesini kutluyorum bu marka lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN