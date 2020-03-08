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1870’s Tas ’le hayalleri gerçek oldu

1870’s Tas Konak Otel’le hayalleri gerçek oldu
Giriş Tarihi: 8.3.2020

Yıllarca, ’da büyük şehrin karmaşasında yönetici olarak çalışan ve eşi hayallerini ’da gerçekleştirdi.

Urla merkezde 1870'li yıllardan günümüze kalan taş konağı restore ederek otel ve restoran haline getiren Hüseyin Sisoğlu ve eşi Meryem Sisoğlu'nun hayalleri gerçek oldu. Beş odası olan butik otel Urla merkezde Yelaltı mahallesinde sanat sokağına yürüyüş mesafesinde yer alıyor. 1870's Taş Konak Otel içerisinde aynı adı taşıyan bir de restoran bulunuyor. Oda-kahvaltı olarak hizmet veren otelin her odası tarihte Urla'da iz bırakan önemli şahsiyetlerin ismini taşıyor. 1870's Taş Konak'ın ayrıcalıklı atmosferinin yanı sıra, kahvaltısı ve yemekleri de bir o kadar farklı ve lezzetli.

REHBERLE TUR İMKANI
Otelde konaklayan misafirlerden oluşturulan özel gruplara Urla ve çevresi için profesyonel rehber eşliğinde tur imkanı da sunan Hüseyin Sisoğlu, "Uzun süren araştırmalarımızın ardından böyle bir oteli yaratabileceğimiz bir yapı keşfettik. 1870'li yıllardan günümüze kadar gelebilmiş ve birçok anıya ev sahipliği yapmış bu taş konağı, olabildiğince tarihi karakterini koruyarak sizlerle buluşturuyoruz" dedi.

HER AYRINTI VAR
Hüseyin Sisoğlu, "Urla'nın tam merkezinde yer alan otelimizin o zamanların atmosferini tam olarak yaşatması için aklınıza gelebilecek en küçük ayrıntıyı düşündük" diye konuştu.

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