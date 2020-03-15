10 yüz maskesi önerisi

Evinizde bulunan pek çok yiyeceğin, özellikle meyvelerin bakım kürleri için ideal malzemeler olduğunu söylesek. Evde bu yiyeceklerle hazırlayacağınız yüz maskeleri ile hem ekonomik hem de eğlenceli bir güzellik macerasına ne dersiniz?

MUZ

Cilt tipi: Kuru Etkisi: Cildi güçlendirmek ve nemlendirmek. Hazırlanışı: Bir adet muzu püre haline getirin ve 10-20 dakika arasında yüzünüzde tutun. Ardından soğuğa yakın ılık suyla yıkayıp yüzünüzü pat pat şeklinde havluyla silin.



ELMA SİRKESİ

Cilt tipi: Yağlı, parlak Etkisi: Ciltteki tonlamayı sağlamak ve beslemek. Hazırlanışı: Bir bardak suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Karıştırdıktan sonra yüzünüze sürün. Bu işlemi yüzünüzü yıkadıktan sonra gerçekleştirin.



SÜT TOZU

Cilt tipi: Tüm cilt tipleri için Etkisi: Cildi canlandırmak ve ferahlatmak. Hazırlanışı: Bir bardağın dörtte birine kadar süt tozu koyun. Üzerine ince bir hamur kıvamı elde edene kadar da su. Ardından yüzünüze sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Kuruduktan sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.



YOĞURT

Cilt tipi: Yağlı, karma

Etkisi: Cildi yumuşatmak ve temizlemek.

Hazırlanışı: Küçük bir kaseye bir yemek kaşığı süzme yoğurt alın. İnce bir tabaka şeklinde yüzünüze sürün. 20 dakika boyunca bekletin ve ardından soğuk suyla yıkayın.



LİMON

Cilt tipi: Kuru, karma Etkisi: Cildi nemlendirmek ve düzenlemek. Hazırlanışı: Bir su bardağının çeyreğini badem ya da zeytinyağı ile doldurun. Üzerine bir adet taze limon sıkın. Yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 10 dakika sonra silin.



AVOKADO, YUMURTA, LİMON

Cilt tipi: Kuru, karma Etkisi: Cildi beslemek ve nemlendirmek. Hazırlanışı: 1 avokado içini püre haline getirin, içine 1 yumurta beyazı ve 1 yemek kaşığı limon ekleyin. İnce bir tabaka şeklinde yüzünüze sürün. 30 dakika beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın.



BAL, MUZ, ZENCEFİL

Cilt tipi: Kuru, karma Etkisi: Nemlendirmek ve dengelemek. Hazırlanışı: Yarım muz, 2 yemek kaşığı bal ve yarım yemek kaşığı zencefili karıştırıp püre haline getirin. 30 dakika boyunca yüzünüzde ince bir tabaka şeklinde bırakın. Sonra soğuk suyla yıkayın.



SALATALIK VE BAL

Cilt tipi: Tüm cilt tipleri için Etkisi: Rahatlatmak, düzenlemek, nemlendirmek ve beslemek. Hazırlanışı: Yarım salatalığı bir kaşık balla birlikte püre haline getirin. Yüzünüze sürün ve yaklaşık 20 dakika bekletin. Soğuk suyla yıkayıp kurulayın.



NAR VE BAL

Cilt tipi: Yağlı, karma Etkisi: Ölü derilerden arındırmak ve canlandırmak. Hazırlanışı: 2 yemek kaşığı nar, 1 su bardağı çiğ yulaf ve 2 yemek kaşığı balı güzelce karıştırın. Yüzünüze sürüp scrub şeklinde masaj yaparak sürün. 3 dakika boyunca bu işlemi gerçekleştirin ve yüzünüzü yıkayın



ÇİLEK VE YOĞURT

Cilt tipi: Tüm cilt tipleri için Etkisi: Cildi rahatlatmak, hücreleri yenilemek ve beslemek. Hazırlanışı: 2 yemek kaşığı süzme yoğurt içine blenderdan geçirdiğiniz 10 tane çileği karıştırın. Ardından yüzünüze ince bir tabaka şeklinde sürün. Yaklaşık 15 dakika sonra soğuk suyla yıkayın.