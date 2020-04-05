Apartmandan şehre gönüllü ağı

Uzun yıllardır sivil toplum çatısı altında çalışmalar gerçekleştiren gönüllüler, bu kez salgın günleri için bir araya geldi. Kovid-19 salgını Türkiye'de başladığı ilk anda 'dayanışma' çağrısı ile farklı alanlarda çalışan gönüllüler 'Corona Günlerinde İyilik Platformu (CoGİ)' çatısı altında 'bireysel gönüllülük' kapsamında çalışıyor.



SİZ DE İYİLİK AĞINA KATILIN

CoGİ; 65 yaş üstü risk grubu, dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlarının karşılanması, farklı alanlarda ihtiyaç duyulan malzemelerin yapımı başta olmak üzere maddi, ayni ve psikolojik destek vermek için sosyal medya kanalları ve eşleştirmeler, ilgili kurumlara yönlendirmeler ile ihtiyaçlara cevap veriyor. Ağa katılmak isteyen gönüllüler sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden yayılanan gönüllü başvuru formlarını doldurabilirler. Amaç, bu ağ üzerinden doğru bilgileri paylaşmak, koordineli olarak çalışmak ve bireysel gönüllü gücünü ve sivil toplum deneyimlerini kamu izni ile yine kamu yararına kullanmak.

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