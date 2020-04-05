Ölü hücrelerden doğal yollarla arının

Cildinizi tekrar taze ve canlı görünüme kavuşturmak için pahalı kozmetik ürünlere ihtiyacınız yok. Mutfağınızda bulunan malzemelerle ölü derilerden kurtulup eski ışıltınıza kavuşabilirsiniz...

Cildimiz 3 katmandan oluşur. Bu katmanlardan en dışarıda bulunan katman olan epidermis belirli aralıklarla yenilenir. Epidermisin bu yenilenmesi cildinizin komple yenilenip canlanması gibi görülebilir. Bu süre zarfında ölü hücrelerin ciltten atılması doğal iyileşme sürecinin başlangıcıdır. Bazen aşırı güneşlenme gibi etkiler sonucunda el, omuzlar ve yüzde ölü derilerin atılmasına şahit olursunuz. Peeling işlemi, ölü cilt hücrelerini cildin kendi kendine daha uzun sürelerde atmasını beklemeden, dışarıdan etkilerle ölü hücreleri söküp alma işlemidir. Bu sayede cildiniz yenilenmiş ve canlanmış gözükecektir. Evde bol vaktiniz olduğu bu günlerde kozmetiğe para harcamak ve yüzünüze kimyasalları sürmektense kendiniz doğal peeling maskeleri hazırlayabilirsiniz.



İDEAL ZAMAN UYKU ÖNCESİ

En ideal zaman olarak uyku öncesinde hazırladığınız peeling malzemelerinizi yüzünüze sürün. Sonrasında dairesel hareketlerle parmaklarınızın ucu ile yüzünüze nazikçe masaj yapın. Peeling işlemi bittikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayıp rutin olarak kullandığınız bir nemlendiriciyi sürebilirsiniz.



BUNLARA DIKKAT

● Yüzünüzde sivilce, kızarıklık veya açık yara bulunuyorsa peeling yapmayın. Bu sayede cildinizin enfeksiyon kapmasının da önüne geçmiş olursunuz.

● Peeling işlemi yapmadan önce cildinizde makyaj varsa makyajı temizleyin. Cildinizi iyice temizleyip kurutarak gözeneklerin içerisinde kir ve tıkanıklık olmasını önleyin.

● Peeling işlemini uygularken gözlerinizi ve göz çevrenizi korumaya özen gösterin.

● Peeling işlemini düzenli yapmak önemlidir. Tarifte hangi sıklıkta yapmanız gerektiği belirtilmediyse haftada 1 veya 2 kere mutlaka işlemi tekrar edin.

● Uygulayacağınız peeling maskesine cildinizin alerjisi olup olmadığını anlamak için ilk önce cildinizde küçük bir alana sürüp bir iki dakika bekleyebilirsiniz.



ÇİLEK VE YOGURT

HAFTADA 1 veya 2 kere uygulayarak 1 ay gibi kısa sürede tamamen etkisini görebilirsiniz. Çilekle yapacağınız peeling cildinizin yenilenmesine ve genç görünmesine sebep olur. Çileğin içerisinde asit bulunduğu için göz bölgenizi sakınmaya dikkat edin. Eğer elinizde çilek yoksa limon ve portakal gibi asitli meyveleri de kullanabilirsiniz. 1.5 limon veya bir portakalı ezerek kullanabilirsiniz.



MALZEMELER

● 5-6 adet orta boy çilek

● 2 çorba kaşığı yağsız yoğurt



NASIL YAPILIR?

5-6 tane orta boy çileğin saplarını çıkartıp iyice yıkadıktan sonra, 2 çorba kaşığı yağsız yoğurdun içine bir kapta ekleyin. Bir çatal yardımı ile ezerek bir süre karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı boynunuza ve yüzünüze sürün. 20-25 dakika bekledikten sonra bol ılık suyla maskeyi durulayabilirsiniz.



SİYAH NOKTALAR İÇİN ETKİLİ PEELİNG

BU işlemi isterseniz günlük isterseniz gün aşırı uygulayarak daha parlak ve daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Hem peeling yapıp cildinizin yenilenmesine hem de siyah noktaların cildinizden sökülüp atılmasına yardımcı olur.



MALZEMELER

● 1 çay kaşığı kil

● 1 çay kaşığı mısır unu

● 1 çay kaşığı krem



NASIL YAPILIR?

Eşit miktarlarda kili, mısır ununu ve herhangi bir kremi karıştırın. Bu karışımı yüzünüze ovalayarak sürün. 5 dakika sonra yine hafif ılık suyla avuç içlerinizi ıslatarak ovalayarak maskeyi sökmeye çalışın.



TÜLİN SAHİN'İN TARİFİ

BU etkili tarifi haftada bir kez uygulayarak yenilenmiş ve tazelenmiş hissedebilirsiniz. Tuz ve şeker siyah noktaların sökülüp atılmasına yardımcı olur. Zeytinyağı ve süt cildinizin ihtiyacı olan nemi ve beslenmeyi sağlar. Ayrıca limon da ciltteki lekelerin renginin açılmasını sağlar.



Malzemeler

● 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

● 1 tatlı kaşığı süt

● 1 çay kaşığı toz şeker

● 1 çay kaşığı tuz

● 1 çay kaşığı limon suyu



NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri bir kase içerisinde iyice karıştırın. Elde edilen pütürlü karışımı avuç içlerine alarak cildimizi ovalayarak sürelim. Bu sürme işlemini 2-3 dakika boyunca tekrar edin. Bu karışımı yüzünüzün yanı sıra boyun bölgesine ve kollarınıza da sürebilirsiniz.



KURU CİLTLER İÇİN

Haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Eğer kuru ciltli iseniz bu doğal peeling maskesi tam isteyeceğiniz gibi.



MALZEMELER

● 1 yemek kaşığı yoğurt

● 1 yemek kaşığı mısır unu



NASIL YAPILIR?

Karışımı bir kaç dakikalık masajla sürün. İşlem bittikten sonra 3-5 dakika iyice kurumasını bekleyin ve ılık suyla durulayın. Cildinizi kuruttuktan sonra nemlendiricinizi sürebilirsiniz.



EBRU SALLI'NIN TARİFİ

PİLATES denince akla ilk gelen isim olan Ebru Şallı sıkı ve biçimli vücudunun yanı sıra gerçekten görenleri kıskandıracak ışıltılı bir cilde sahip. Çok ağır makyaj yapmaktan kaçınan ünlü isim kendisinin evde uyguladığı doğal peeling tarifini paylaşmıştı. Bu karışımı 2 haftada bir peeling amaçlı uygulayabilirsiniz.



MALZEMELER

● 1 tatlı kaşığı yeşil çay kremi

● 1 yemek kaşığı gül suyu

● 1 çay kaşığı irmik



NASIL YAPILIR?

● Yeşil çay kremi, gül suyu ve 1 çay kaşığı irmik ile karıştırılır. Gözlere sürülmemeye dikkat edilerek boyun ve yüze masaj yapar bir şekilde sürülür. 5 dakika bekletildikten sonra bol ılık suyla durulanır.