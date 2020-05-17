Dağların kralı 70 yıllık cipler

ydın'ın yüksek dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, gelişen teknolojiye rağmen yeşil ciplerden vazgeçemiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında üretilen ve çeşitli cephelerde kullanılan Willys marka cipler, her türlü engebeli araziye uyumlu sağlamasından dolayı kentteki köylü vatandaşların tercihi oluyor. İncir, kestane ve zeytin üreticileri başta olmak üzere dağ köylerinde yaşayan üreticiler, engebeli arazilerindeki tarlalarına ciplerle ulaşıyor. Tarlalarındaki ürünleri ciplerle taşıyan üreticiler, onlara adeta gözü gibi bakıyor. Köylü vatandaşların en büyük yardımcısı olan cipler, 70 yıllık geçmişiyle de tarihe tanıklık ediyor. Köylü vatandaşların gözdesi olan cipleri tamir eden kentteki ustalardan Yılmaz Kavas, "Aydın'ın dağ köylerinde yaşayan vatandaşlarımız için bu cipler büyük önem arz ediyor. Çünkü engebeli arazilerde yeşil cipler, rahatlıkla yol kat edebiliyor. Cipler sayesinde tarlalarına ulaşan üreticiler, ürünlerini taşıyor. Bundan dolayı cipler, köylü vatandaşların en çok tercih ettiği araç oluyor. Teknoloji hangi noktaya gelirse gelsin köylü vatandaşlarımız ciplerinden vazgeçmezler. Cip gerçekten bir tutku. Cip dışında başka araç kullanmayan ve almayan müşterilerimiz var" dedi.





TANK GİBİ SAĞLAM

Önümüzdeki yıllarda da ciplerin varlığının devam edeceğini belirten Kavas, "Yeşil cipler, tank gibi sağlam ve bir otomobil kadar hareket kabiliyeti yüksek arazi tipi araçlar. Bu özellikleriyle daha uzun yıllar varlıklarını koruyacağına inanıyorum. Cipini satacak kişi çok kolaylıkla müşteri bulabiliyor. Cipler her zaman Aydın'da gözde araçlar olmaya devam edecek" dedi.

CIPLERIN TARIHÇESİ

1941 yılında ABD ordusu için imal edilen hafif, manevra kabiliyeti yüksek ve sağlam ciplerin CJ serisinde 8 ayrı modeli geliştirilip üretildi. Bu araca benzer özellikteki aşırı lüks olmayan ancak çok dayanıklı araçların üretimi Türkiye'de de 1970 yılına kadar devam etti. cipler aradan geçen 50 yılı aşkın süredir miras yoluyla babadan oğula geçiyor ve halen kullanılıyor.