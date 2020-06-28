Burcu Ilgın soruyor Osman Tan ve Önder Karaaslan yanıtlıyor

GELİŞİM TAMAMLANMADAN ESTETİK YAPTIRILMAZ



● Kimler estetik cerrahi yaptırabilir? Kimler yaptıramaz?

Genel sağlık durumu ve ruh sağlığı yerinde olan herkes estetik cerrahi yaptırabilir. Hastanın genel veya lokal anestezi-narkoz almasına engel teşkil edici bir rahatsızlığı bulunmaması elzemdir.

Çünkü bu ameliyatlar 'elektif' işlemler olup, genellikle tıbbi bir aciliyet arz etmemektedirler.

Ancak bir takım ameliyatlar için önerilen belirli yaşlar veya yaş kısıtlamaları vardır. Örneğin burun estetiği yapılması için bir hastanın ergenlik sürecini bitirmiş olması yahut meme estetiği planlanmış bir hastanın göğüs gelişim sürecinin bitmiş olması gerekli iken, yüz germe gibi bir takım süreçlerin de 40 yaşından sonra yapılması uygundur.

YARA İZİ KALMASINI İSTEMEYEN SİGARA İÇMESİN

● Sigara içmenin plastik cerrahi operasyonlarına etkileri nelerdir?

Sigaranın solunum ve dolaşım sisteminin üzerine olan olumsuz etkileri herkesçe bilinmekle birlikte estetik ve plastik cerrahi ameliyatları üzerinde de son derece olumsuz etkileri vardır. Sigara içerisindeki toksik maddelerden olan nikotin, karbonmonoksit ve hidrojen siyanid dolayısı ile yara iyileşmesi üzerine son derece olumsuz etkileri vardır. Özellikle karın germe, yüz germe ve meme küçültme/ dikleştirme operasyonları gibi işlemlerde yara iyileşme sürecinde önemli bir risk faktörü olduğu için operasyon öncesi bir müddet mutlaka ara verilmesi/ kesilmesi istenir. Estetik cerrahi ameliyatlarının kalacak izlerini olumsuz olarak direkt etkiler.

BEN ALDIRMAKTAN KORKMAYIN

● Benlerin alınması kansere neden olur mu?

Ne yazık ki, halk arasında bir türlü değiştirilemeyen 'benlerinin alınmasının kanser riski oluşturacağına' dair yanlış bir inanış vardır. Bu yanlış inanış ve korku nedeniyle birçok kişi, yeni çıkan veya değişim gösteren benlerin değerlendirilmesi için hekime başvurmaktan geri durur. Kansere dönüşmekte olan benlere geç müdahale edilmesinin toplumumuzdaki en önemli sebebi budur. Oysa bir benin biyolojik davranışının kötüleşmesi, bıçak değmesi (cerrahi uygulanması) ile değiştirilmez. Aksine, iyi huylu veya kötü huylu olabilecek bir benin bir an önce vücuttan uzaklaştırılması şeklinde tedavisi gerçekleştirilmelidir.