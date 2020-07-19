Bu yaz Beach’lerde eğlence sınırlı keyif sınırsız

Ege'nin tatil merkezlerindeki beach clublar, her yaz olduğu gibi bu sene de deniz ve müziğin tadını çıkarmak isteyenler için hizmet vermeye devam ediyor. Bu yıl tek fark, Covid-19 salgını nedeniyle temizlik ve mesafe kuralları içerisinde faaliyet gösteriyor olmaları.



YOĞUNLUĞU ÖZLÜYORLAR

Girişte ateş ölçümü, maske ile mekana girilmesi, şezlong ve masalar arasında mesafe koyulması, masalarda dezenfektan bulunması, eğlenen kişi sayısının düşürülmesi ve tek kullanımlık ürünlere yer verilmesi, bu yıl alınan tedbirler arasında yer alıyor. BU çerçevede düzenlenen müzikli aktivitelerde de kişiler arasında belli bir mesafe olması sağlanıyor. Gündüzleri denizin ve güneşin keyfini çıkaran tatilciler, ister atıştırmalık isterse normal menülerden pek çok yemeğin siparişini verebiliyor. Mekanlara giriş ücretleri kimilerinde alınmazken kimilerinde ise hafta içi ve hafta sonuna göre değişiyor. Geçtiğimiz yıllardaki yoğunluğu özleyen işletme sahipleri, salgın önlemleri kapsamında bu yazı şimdilik düşük kapasitede geçirmek zorunda olduklarını söylüyor. Yeni Asır, beach clubların künyelerini sizler için araştırdı.

TREN BEACH (AYA YORGİ)

Haftanın 7 günü 10.30 ile 19.00 saatleri arası açık.

Kapasite: 900 kişiden 400'e indirildi Giriş ücreti: Hafta içi 100 TL, hafta sonları: 125 TL

WHITE BEACH & RESTAURANT (AYA YORGİ)

VOLKAN EKER ve Kıvanç Kılınç işletmeciliğinde 6 yıl- dır faaliyet gösteriyor. Haftanın 7 günü sabah 09.00 ile akşam 19.00 arası plaj kısmı, saat 20.00'dan sonra da restoran kısmı hizmet veriyor. Canlı müziğin olmadığı ve Tük mutfağının seçkin lezzetlerinin yer aldığı mekanda, DJ müzikleri sunuluyor. GİRİŞ ÜCRETİ: Girişlerin ücretsiz olduğu mekanda kişi başı en az 150 TL harcama limitini aşmanız gerekiyor. KAPASİTE. 600 kişiden 350'ye düşürüldü

KAFEPİ (ALAÇATI)

AYA Yorgi Koyu'ndan Alaçatı'ya taşınan KafePi Beach Club, bu yaz Ojo Alaçatı ve Rakish Alaçatı adlı iki ayrı marka ile konuklarını ağırlıyor. Ojo'da haftanın 7 günü sosyal mesafeli dans partileri düzenlenirken, manken Gizem Barlak'ın işletmeciliğindeki Rakish'te ise et, balık ve tavuk menülerinin bulunduğu dünya mutfağı yer alıyor. 09.00 ile 20.00 saatleri arasında sahil kısmı, 20.00'dan sonra da restoranı faaliyet gösteriyor GİRİŞ ÜCRETİ: Hafta içi ve hafta sonu 100 TL. Sosyal mesafeli localar ve otopark ücretsiz.

KAPASİTE: 700 kişiden 400'e indirildi.

MADEO BEACH (ALAÇATI)

7 YILDIR Çeşme'de faal olan işletme, pazartesiden cumaya sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar açık. Cumartesi ve pazar günleri ise gece 00.00'a kadar eğlence devam ediyor. KAPASİTE: 3 bin kişiden 700'e düşürüldü. GİRİŞ ÜCRETİ: Hafta içi 100 TL, hafta sonları 150 TL. Otopark alanı ücretsiz.

COZY BEACH & RESTAURANT (AYA YORGİ)

İLYAS Köse ve Özcan İçli ortaklığında haftanın 7 günü 10.00 ile gece 00.00 arası açık. Akşam 20.00'dan sonra Türk ve İtalyan mutfağından oluşan restoran hizmeti var. Ayrıca mekan bu akşam Yol Project'i müzikseverlerle buluşturacak. GİRİŞ ÜCRETİ: 100 TL KAPASİTE: 600 kişiden 300'e düşürüldü



FAME BEACH & RESTORAN (DİKİLİ)

Taylan ve Merve Dikmen çiftinin işletmeciliğinde haftanın 7 günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beach hizmeti, akşamları da restoran hizmeti veriliyor. 11 yıldır faal olan mekanda ayrıca konaklamak isteyenler için 10 tane bungalov yer alıyor. Restoranda deniz ürünleri, et ve tavuktan oluşan menü bulunuyor.

KAPASİTE: 750 kişi GİRİŞ ÜCRETİ: 40 TL

SCATOLA (ALAÇATI)

HAFTANIN 7 günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık GİRİŞ ÜCRETİ: Pazartesi-perşembe arası: 100 TL, cuma-pazar arası:

150 TL

KAPASİTE: 600 kişiden 300'e düşürüldü Kumsal üzerinde localar mevcut



RISE (ALAÇATI)

Serhat Menket ve Baran Aydın ortaklığındaki Rise Alaçatı, haftanın 7 günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında açık. Cumartesi ve pazarları 17.00'da happy hour partilerin yapıldığı mekanda, İtalyan, Akdeniz ve dünya mutfağı mevcut.

Kapasite: 800 kişiden 450'ye indirildi.

Giriş ücreti: Pazartesi-perşembe arası 100 TL, cuma-pazar arası 150 TL

BONGO BEACH (SEFERİHİSAR)

MUSTAFA Canbulat işletmeciliğinde haftanın 7 günü 08.30 ile 00.00 saatleri asarında açık. Sabah kahvaltısı mevcut. Gündüzleri beach, akşamları restoran olarak hizmet veriyor. Kapasite:

700 kişiden 540'a düşürüldü GİRİŞ ÜCRETİ: Hafta içi ücretsiz, hafta sonları ve resmi tatillerde: 40 TL