İzmir'de CHP'li belediye kendi yasakladığı yere çöp döktü!

İzmir'de CHP’li Menderes Belediyesi çöp dökmeyi yasakladığı ve tabela koyduğu yerde yasağı kendi çiğnedi. Resmi plakalı kamyonla çöp dökmenin yasak olduğu yere gelen belediye görevlileri ormanlık alana çöpleri döküp gitti. Çevre sakinleri bu duruma büyük tepki gösterirken, “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” diyerek yaşanan trajikomik durumu özetledi.

CEYHAN TORLAK

Giriş Tarihi:

İzmir'in gözde tatil yerlerinden Gümüldür'de denize 150 metre mesafede, lüks villaların dibinde Menderes Belediyesi tarafından biriktirilen çöpler mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Denize girmeye giden vatandaşlar da karşılaştıkları bu manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Uzun yıllardır belediye ekipleri tarafından çöp depolama alanı olarak kullanılan alan hem görüntü kirliliği yaratıyor, hem de etrafa mikrop saçıyor.

TABELA ASTI, YASAĞI KENDİ ÇİĞNEDİ

Vatandaşların tepkisi üzerine CHP'li Menderes Belediyesi bu alana çöp dökmeyi yasakladı. Menderes Belediyesi tarafından asılan tabelada "Bu alana çöp ve moloz dökmek yasaktır. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır" yazması dikkat çekti.

Ancak çöp dökmenin yasak olduğu yere resmi plakalı kamyonla gelerek çöp döken belediye görevleri "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti. Bu duruma tepki gösteren çevre sakinleri, "Acaba belediye görevlilerine ne ceza kesecek mi? Bunu bir vatandaş yapsa hemen ceza keserler" dedi.

