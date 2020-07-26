Bu bitkiler sivrisinekleri kaçırıyor bizi mest ediyor

MELİSA

MELİSA çok dayanıklı bir bitkidir, kurak ve gölgede bile iyi büyür. Sahip olduğu güçlü narenciye kokusu sivrisinekleri iter. İçindeki sitronella yağı hemen bütün sivrisinek kovucu spreylerin içinde yer alır.

Çok hızlı büyüyen bir bitki olduğu için, yerini değiştirebileceğiniz bir saksıda yetiştirmeyi tercih edebilirsiniz.

Bonus olarak yapraklarını kurutup strese, mide problemlerine ve uykusuzluğa iyi gelen çayını içebilirsiniz.



BAHÇE NANESİ

SİVRİSİNEKLERİ uzaklaştırmanın yanı sıra kaşıntılı sivrisinek ısırıklarından rahatsızlığın giderilmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda çeşitli içecek ve salatalara lezzet vermesi için de kullanabilirsiniz.



KADİFE ÇİÇEĞİ

SEBZE bahçeleri için popüler kenar bitkileridir. Bu yıllık çiçekler güçlü bir kokuya sahiptir ve narenciye tadı nedeniyle herhangi bir salata harika bir tat verirler.

Kadife çiçekleri, birçok itici maddede kullanılan ve "doğanın böcek ilacı" olarak adlandırılan bir bileşik olan piretrum içerir.



KEDİ NANESİ

BU NANE türü hem kedi çeken hem de yararlı bir böcek kovucu olan nepetalakton adı verilen doğal bir kimyasal içerir. Bir araştırmada bu kimyasalın böcek kovucularda yaygın olarak bulunan bileşenlerden 10 kat daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Kediniz varsa o da mutlu olacaktır.



ADAÇAYI

ADAÇAYI yakmak sivrisinekleri uzak tutmak için harika bir yoldur. Aynı zamanda kurutup ev yapımı böcek spreyi yapmak için de kullanılabilir.



YARPUZ

YARPUZ, sinek ve pire gibi diğer uçan zararlıları da uzak tutan güçlü bir doğal sivrisinek kovucudur ve aynı zamanda kelebekleri kendine çeker. Yarpuzu ezmek sinek kovucu olarak kullanmakta en etkili yoldur, ancak bebekler bazı hayvanlar ve hamile kadınlar için toksik olduğu bulunmuştur.



LAVANTA

LAVANTA sivrisinek, güve ve sinek gibi birçok uçan böceği kovabilir. Sakinleştirici etkisiyle ve çayıyla da bilinen lavantanın sinek kovmak için en etkili kullanım şekli ezip cilde sürmektir.



BİBERİYE

BİBERİYE yağını cilde sürmek ya da kuru biberiye yapraklarını yakmak sivrisineklerden korunma yöntemlerinden bazılarıdır.

Mutfakta çok işlevli olan biberiyenin aynı zamanda saçlara ve cilde de birçok yararı vardır.



İDRİS OTU

İDRİS otunun insanlara hoş gelen limoni kokusu sivrisineklerle beraber birçok böceği rahatsız eder. Evinizin birkaç köşesine idris otu koymanız sivrisinekleri uzak tutmak için yeterli olacaktır. Ayrıca yapraklarından çay da yapılabilir ve bu da kokunun eve yayılmasını sağlayacaktır.



FESLEĞE

BİR araştırmada fesleğenin uçucu yağının etrafındaki sivrisinek larvaları için toksik olduğu ortaya çıkmıştır. Nemli toprağa ve bolca güneşe ihtiyaç duyan ve birçok farklı türü olan bu bitkiyi yetiştirmek oldukça basittir ve kokusu çok güçlüdür. Fesleğeni aynı zamanda birçok yemeğe lezzet vermesi için kullanabilirsiniz.



Melih DEMİRTAŞ