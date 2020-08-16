Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

KALBİN AYNASI GÖZLERDE YENİ TREND; BADEM GÖZ

Badem göz estetiği nedir? Badem göz tabir edilen göz şekli, gözlerin dış köşesinin iç köşesine göre 2-3 milimetre daha yüksek, ya da yatay düzleme göre yaklaşık 4 derece daha yukarıda olduğu, matematiksel anatomiyi tarif eder. Diğer bir deyişle, hafif dışa ve yukarı doğru çekik gözleri tanımlar. Bu tür bir göz, popüler kültürde 'çekici' kabul edilmekte ve bunu elde etmek için her gün yeni metodlar geliştirilmektedir. Özellikle 20-45 yaş aralığında çok sık talep edilen ofis cerrahi prosedürlerinden biri haline gelmiştir.



BOTOKS VE ASKI TEKNİKLERİ DE UYGULANABİLİR

Ameliyatsız badem göz yöntemleri var mıdır? Gözleri çekik gösterme çabası çok uzun yıllardır 'badem göz makyajı' ile kadınlar tarafından yapılagelmektedir. Özellikle kuyruklu bir eyeliner kullanımı ile yapılan üst göz kapağı makyajı ile gözler normalden daha açıkmış gibi, aynı zamanda kenarlara doğru çekik olarak gösterilebilmektedir. Özel dolgu ve botoks uygulamaları ile de badem göz görüntüsü kısmi olarak sağlanabilmektedir. Daha genç, daha dinamik, daha çekici badem göz görüntüsü sağlamanın diğer bir ameliyatsız yöntemi, ipler kullanılarak yapılan askı teknikleri ile olmaktadır. Genellikle kaş asma ile birlikte yapılır. Kapalı bir yöntemdir. Geçici veya kalıcı ipler ile göz kenarı kafatasına doğru mobilize edilir ve yeni yerinde sabitlenir. Avantajı ofis şartlarında ayakta yapılabiliyor olması, dezavantajı ise geçici olmasıdır.



YOK DENECEK KADAR İZ KALIR

Badem göz ameliyatı nasıl yapılır? Göz oldukça hassas bir organ olduğu için bu bölgenin ameliyatlarında ister istemez bir çekince oluşmaktadır. Oysa badem göz estetiği ameliyatı oldukça basit bir prosedürdür. Gözün hemen dış tarafından yapılan minik bir kesi ile gözün asıcı yapıları bir iki küçük kalıcı dikiş ile daha çekik olarak dikilir. Lokal anestezi ile kolaylıkla uygulanabilir. Kişiyi gündelik hayatından uzaklaştırmaz. İyileşme süreci oldukça kısa, izi yok denecek kadar azdır.



4 VEYA 5 YIL KALIR

● Badem göz estetiğinin kalıcılığı? Badem göz ameliyatı sonrası elde edilen görüntünün kalıcılığı nispeten uzundur. Kişinin cilt yapısına ve kullanım şekline göre değişmekle birlikte ortalama 4-5 yıllık bir kullanım süresi öngörülür.