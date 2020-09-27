En doğal renk açıcılar! Saçınızın rengini açarken kimyasallarla yıpratmayın

PAPATYA ÇAYI VE LİME

Papatya, birçok sağlık ve güzellik yararları olan bir bitki. Bu yüzden saçınıza uygulayabileceğiniz doğal ürünlerden biri. Papatya çayı ve lime'lı saç rengi açma karışımı için malzemeler; 2 su bardağı su, 5 papatya çayı, 2 yemek kaşığı limon suyu. HAZIRLANIŞI

Papatya çay poşetlerini suda kaynatın. İyice demlendikten sonra ise limon suyunu ekleyin. Soğumasını bekleyin ve sıvıyı bir sprey şişesine dökün. Tüm saçlarınıza eşit olarak uygulayın. Kurumasını bekleyin. Saç kremi uygulayın ve saçınızı durulayın. 2 veya 3 kullanımdan sonra bir fark göreceksiniz.



TARÇIN VE SAÇ KREMİ

Tarçın piyasada bulunan bir dizi üründe yaygın bir bileşen. Birçok fayda sağlamasının yanı sıra, kokusu ve tadı da benzersiz. Saç bakımı söz konusu olduğunda da harika bir yardımcı, çünkü hepimizin istediği açık rengi elde etmek için kullanabileceğiniz önemli bir bileşen. Bu karışım için malzemeler; 3 yemek kaşığı toz tarçın ve 1/2 bardak saç kremi.



HAZIRLANIŞI

3 yemek kaşığı toz tarçını yarım fincan saç kremine ekleyin. Yoğun bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın. Saçınıza uygulayın. 3 ila 4 saat bekletin. Yıkayın ve iyice durulayın.



BAL, SİRKE VE LİME

Lime, antioksidan bakımından son derece zengin. Antioksidan saçın ışıltısını ortaya çıkararak, çok daha canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca rengini de açar. Bu karışım için malzemeler; su, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı elma sirkesi ve yarım limon. HAZIRLANIŞI

Suyu ısıtın ve 2 yemek kaşığı bal ekleyin. Karışım kaynadığında, 2 yemek kaşığı elma sirkesi ve yarım limon suyunu ilave edin. İyice karıştırın ve karışımı birkaç dakika buzdolabına koyun. Soğuduğunda ise, ıslak saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. 20 dakika bekletin ardından iyice durulayın.



ALKOLSÜZ BİRA

Bira, saçların sağlığını korumasına yardımcı olan B vitamini açısından zengindir. Ancak biranın içerisinde alkol varsa faydaları kaybolur. Bu nedenle alkolsüz bira tercih etmeniz gerekli. Karışım için malzemeler; 1 su bardağı alkolsüz bira.



HAZIRLANIŞI

Saçınızı bir bardak alkolsüz birayla yıkayın. Başınıza nazikçe masaj yapın. 10 dakika bekletin. Tüm kalıntıları çıkarmak için iyice durulayın.Bu prosedürü haftada bir kereden fazla tekrarlayabilirsiniz.



KARBONAT

Karbonat kolayca kullanılabilir bir ürün. Hem cilt problemlerinde hem de saç problemlerinde kullanılan karbonatla saç renginizi de açabilirsiniz. Bunun içi ihtiyacınız olan; su ve bir yemek kaşığı karbonat.



HAZIRLANIŞI

Bir çorba kaşığı karbonatı 1/3 fincan ılık suda seyreltin. Hamur kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Saçınızı parçalara ayırın ve karışımı bir fırça ile uygulayın. Saç derinizi korumak için, karbonnatı köklerine uygulamaktan kaçının. Biraz ısı kullanmak açma işlemini hızlandırabilir. Ardından 10 dakika bekletip saçınızı durulayın.