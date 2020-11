Bakım yaparken cildinize zarar vermeyin

Günümüzün hızla artan tüketim çılgınlığı, birbirinden farklı kozmetik ürünleri de beraberinde getiriyor. Özellikle sosyal medyada, farklı ihtiyaçlar için üretilmiş çeşit çeşit bakım ürünü görüyoruz. Bu ürünlerin cildimizde yol açabileceği problemleri de göz ardı ediyoruz. Doğru kullanılmadığı takdirde cildinize zarar verebileceğinizi unutmayın! Konu zararlı cilt bakım ürünü olduğunda akla gelen ilk ürünlerden biri de peelingler. Özellikle büyük ve sert partiküllere sahip olan peeling çeşitleri, cildinizin en büyük düşmanlarından biri. Cildinizde çizik oluşturabilecek bu ürünleri kullanmamaya özen göstermelisiniz. Ek olarak peeling kullanırken günlük kullanımdan kaçınmalı, cildinizi olabildiğince dinlendirmelisiniz. Aksi takdirde cildiniz kendini dengelemek için fazla yağ üretebilir, bu durum da akne ve sivilce gibi cilt problemlerine davetiye çıkarabilir.

BAZI AKNE ÜRÜNLERİ

Çİnko cilt sağlığı ve özellikle akne problemi olanlar için önemli bir besin. Akne çoğu zaman çinko eksikliğinin göstergesidir. Çinko, cildin yağ üretimini ve akne üreten hormonları kontrol eder. Aknelerden korunmak ve hücre yenilenmesi için ceviz tüketilmelidir .Ceviz cilt dışında aynı zamanda saç sağlığı için de faydalıdır. Ceviz, kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını hızlandırır ve daha çok kan ile beslenen saç kökleri ise daha güçlü olarak dökülmeye karşı direnç kazanır.



ALKOLLÜ ISLAK MENDİLLER

Konu zararlı cilt bakım ürünü olduğunda kimse alkollü ıslak mendilleri düşünmüyor! Alkollü ıslak mendiller, aslında cildinizdeki gerekli yağları emer. Bu durum da sebum üretimini tetikler ve cildinizin normalden daha fazla yağ üretmesine neden olur. Eğer yağlanma problemlerinden şikayetçiyseniz alkollü ıslak mendillere sonsuza dek veda etmelisiniz!



AT KILI FIRÇA

At kılı fırça da tıpkı gua sha taşı gibi cildiniz için oldukça faydalı. Ancak hassas bir cilde sahip olan kişilerin bu tip kuru fırçalama uygulamalarından kaçınmaları gerekiyor. Özellikle de egzama ve sedef gibi cilt problemlerine sahipseniz at kılı fırça kullanmadan önce doktorunuza danışmanız şart!



KİMYASAL PEELING'LER

Kimyasal peelingler konusunda oldukça dikkatli olmanız gerekiyor! Cildin ilk tabakasını soyan ve yenileyen bu ürünler, günümüzün en popüler cilt bakım ürünü çeşitleri arasında. Eğer kimyasal peeling kullanıyorsanız haftada bir kereden fazla kullanmamalısınız! Ek olarak cildinizi düzenli olarak nemlendirmeli, zararlı güneş ışınlarından da korumalısınız



BURUN BANTLARI

Burun bantları yalnızca siyah noktaları temizlemekle kalmaz, cildinizin ihtiyaç duyduğu sebumun tamamını da temizler. Bu durum cildinizin doğal yağ dengesini bozar. Ek olarak uzun vadeli burun bandı kullanımı, gözeneklerinizin genişlemesine neden olabilir.