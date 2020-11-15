Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

NEDEN KALÇA ESTETİĞİ YAPILIR?

Vücut algısının ve popüler beden estetiğinin değişimine bağlı olarak, kalça bölgesi, özellikle son yirmi yılda oldukça ön plana çıkmıştır. Kalçalar vücudun en göze batan anatomik kısımlarındandır. İster kadın ister erkek olsun, kalça bölgesindeki sarkmalar, bağ dokusu karakteristiğine bağlı düzleşmeler ve hacim kaybı, daha dik ve dolgun kalça görüntüsü isteyen hastaları estetik cerrahi merkezlerine yönlendiren temel etmen olmuştur.



KİMLER KALÇA ESTETİĞİ YAPTIRABİLİR?

Kültürlerarası farklılıklar olsa da tüm kalça estetiği talep eden bireylerin beklentilerin birleştiği ortak nokta kalçanın dik, çıkıntılı ve dolgun olmasıdır. Kalça görüntüsünden memnun olmayan her insan kalça estetiği ameliyatlarına başvurabilir. Kalça estetiğinde arzulanan diklik, gerginlik ve yeterli dolgunluktur. Bazı hastalar tüm bunlara sahip olmasına rağmen, daha yüksek bir beklenti ile de kalça estetiği ameliyatı olabilmektedir. İstatistiksel olarak sıklıkla orta yaşın üzerindeki insanlar kalça estetiği talep ediyor. Çünkü çevresel ve genetik faktörler, en çok orta yaş sonrasındaki insanları etkisi altına alıyor. Ülkemizde, realistik beklentileri olan, anestezi almasında sakınca olmayan 18 yaşını geçmiş herkes kalça estetiği yaptırabilmektedir.



KALÇA ESTETİĞİNDE YAPILABİLECEKLER NELERDİR?

Temel olarak kalça şekillendirme estetiği 2 ana başlıkta değerlendirilebilir; Popo Büyütme ve kalça germe (dikleştirme) Kalça büyütme işlemi kişiye özel yapım silikon kalça protezi (implant) ile veya kişinin kendi yağ dokusu transferi ile yapılabilir. Özellikle Brezilya ile anılan dolgun, dik kalça formu, kadınlar tarafından sıklıkla talep edilmektedir. Hazır protezler ile veya ikinci bir yok liposakşın ile alınan kişinin kendi yağ dokusu transferi ile daha dolgun, hacimli, gergin ve dik kalçaları ameliyat ile elde etmek mümkündür. Bağ dokusu ve ciltte sarkma nedeni ile kalça sarkması ve deformasyon gelişen hastalarda ise izli veya izsiz ameliyat yöntemleri ile dikleştirme, sıkılaştırma yapılabilmektedir. Bu yöntemler ek dolgu yöntemleri ile de sıklıkla kombine edilmektedir. Ameliyatsız kalça estetiği bağlamında iple askılama veya hazır sentetik yöntemleri de mevcuttur. Bu yöntemlerin dezavantajı kısa süreli (geçici) etkilerinin olmasıdır, ancak ayaktan ofis prosedürü olarak yapılabildiği için tercih edenler de oluyor.

KALÇA ESTETİĞİ SONRASI SÜRECİN ZORLUĞU?

İster dikleştirme, gerginleştirme, isterse de büyütme yapılmış olsun, ameliyat sonrası kalça bölgesinin hijyeninin sağlanması en önemli husustur. Ancak daha da zor olanı, uzunca bir müddet poponun üzerine oturmanın kısıtlanmasıdır. Ameliyat sonrası sürecin bir miktar meşakkatli olmasına rağmen yine de birçok bayan, bu süreci göğüslemeyi göze alıyor.