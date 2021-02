Dünyanın en zehirli güzelleri

ADİ PORSUK

HIZLI büyüyen ve yılın her mevsiminde yeşil olan adi porsuk bitkisi ülkemizin ılıman ve sıcak bölgelerinde yetişir. Bu bitkinin kırmızı renkli, boncuğa benzeyen meyveleri vardır. Bu meyveler içerdiği kimyasallar nedeniyle zehirlidir ve kesinlikle tüketilmemelidir. Yiyen kişinin kol ve bacaklarında kasılmalara neden olur. Adi porsuk zehirli olması nedeniyle çocuk oyun parkları ve bahçelerin peyzajında pek tercih edilmez. Ülkemizde sadece Ankara Kuğulu Park'ta kullandığı bilinmektedir



YÜKSÜK OTU

MOR çiçeklere sahip olan bu bitki görüntüsü itibariyle çok dikkat çekicidir. Yüksük otu, digitoksin adı verilen bir toksin ihtiva eder. Bu bitki tüketildiğinde mide bulantısı, kusma, ishal, bilinç kaybı, bulanık görme ve ritim bozukluğu gibi zehirlenme belirtilerine neden olur.





BALDIRAN OTU

SOKRATES'e şerbeti içirilen baldıran otu, zehirli bir bitkidir. Yabani kereviz ve yaban havucuna çok benzeyen bu bitki, geçmişten günümüze birçok insan tarafından yanlışlıkla tüketilmiş ve zehirlenmelere yol açmıştır. Baldıran otunda birden fazla zehirli madde bulunur. Ancak bunlar arasından en zehirli olanı koniin adı verilen maddedir. Bu madde tüketildiğinde baş dönmesi, ritim bozukluğu, titreme ve felç gibi sorunlara neden olabilir.



AK SÖĞÜT

GENELLİKLE dere kenarlarında görülen ak söğüt ağacı, Anadolu'nun hemen her yerinde yetişir. Bu bitkide bol miktarda salisilik asit bulunur. Salisik asit, aspirin yapımından da kullanılan bir maddedir. Dolayısıyla ak söğüt de ağrı kesici özelliğe sahiptir. Hatta M.Ö. 400'lü yıllarda doğum yapan kadınlara sancının azalması amacıyla bu bitkinin yapraklarının kaynatılıp içirildiği bilinmektedir.





İNCİR AĞACI

ÜLKEMİZDE Ege ve Akdeniz'de yaygın olarak yetişen incir ağacı, daha soğuk bölgelerde yetişse de meyve vermez. Bu ağacının öz suyunun zehirli olduğu bilinmektedir; ancak bu zehrin etkisi tam olarak bilinmemektedir. Yapılan bir deneyde ağacın öz suyu 10 yaşındaki bir çocuğun cildine temas ettiğinde cilt üzerinde herhangi bir etkiye sebep olmamış. Ancak aynı deney 50 yaşında bir adam üzerinde yapılmış ve adamın cildinde ileri derecede yanıklar gözlenmiştir. Dolayısıyla incir ağacı da dikkat edilmesi, temkinli yaklaşılması gereken bir bitkidir.



HİNT YAĞI

KIZIL yapraklarıyla hoş bir görüntüye sahip olan bu bitki, dünyanın en zehirli bitkileri arasında yer alır. Peyzaj amacıyla Afyon ve çevresindeki bazı parklarda kullanılan bu bitkinin neredeyse her yerinde zehirli maddeler bulunur. Hint yağı bitkisinin tek bir tohumu bile kişiyi iki gün içerisinde öldürebilir. Bu nedenle kesinlikle tüketilmemelidir. Bu bitki tüketildiğinde ilk olarak boğazda yanma hissi oluşur. Ardından mide bulantısı ve sindirim sistemi problemleri görülür. Zehirlenme başladıktan sonra geri dönüşü yoktur.



ORMAN SARMAŞIĞI

ORMAN sarmaşığı ülkemizde tüm Anadolu'da yetişir. İyi bir örtücü olan bu bitki, park ve bahçelerin peyzajında sıklıkla kullanılır. Orman sarmaşığının meyveleri ve öz suyu zehirlidir. Kesinlikle tüketilmemelidir.



AT KESTANESİ

AT KESTANESİ, irice bir gölge ağacıdır. Beyaz ve pembe renklerde, güzel çiçekleri vardır. Ülkemizde en çok Ankara ve Sivas illerinde yetişir. Osmanlı döneminde karın ağrısı çeken atlara yedirildiği bilinmektedir. Ancak çiğ at kestanesi insanlar için zehirlidir. İngiltere'de 4 yaşındaki bir çocuğun çiğ at kestanesi yemesi sebebiyle öldüğü bilinmektedir. At kestanesi ağacı ülkemizde park ve bahçelerde yaygın bir şekilde kullanılır.





ŞİMŞİR

ŞİMŞİR, her mevsim yeşil renkte olan, bodur bir çalıdır. Genellikle bordür bitkisi olarak kullanılır. Bu bitkinin yaprakları zehirlidir. Aslında şimşirin yaprakları çok acı bir tada sahiptir. Genellikle ısırıldığı ile tükürüldüğü bir olur. Ancak tüketilmesi durumunda ölüme varan sonuçlar doğurabilir. Şimşirin öz suyu da cilde temas durumunda tahrişe sebep olabilir.



NERGİS

SOĞANLI bir bitki türü olan nergis aslında birçoğumuzun yakından tanıdığı bir bitki. Güzel görüntüsü nedeniyle park ve bahçelerde sıklıkla kullanılan bu bitki zehirli kimyasallar içermektedir. Nergisin özellikle soğanının zehirli olduğu bilinmektedir. Ancak henüz daha nergis zehri nedeniyle herhangi bir ölüm olmamış, kayıtlara böyle bir bilgi geçmemiştir.