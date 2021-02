Pistlerin şampiyonu Bahadır Sevinç: Trafikte asla hız yapmam

Hep hayalini kurduğu macera sporları merkezinde görüştük onunla. Hayata bakışınızı sorgulatacak bir enerjisi var. Hayat dolu, kibar, mücadeleci ama ısrarcı olmayan biri... Kendine düstur edindiği "Çaresi varsa endişeye gerek yok, çaresi yoksa endişelenmenin bir anlamı yok" sözünü gerçekten özümsediğini bir görüşte anlayabilirsiniz. Ona korktuğum için araba kullanamadığımı söylediğimde 'Doğru yerdesin. İki ders sonra yarışlara katılmak isteyeceksin' diyerek benimle iddiaya girdi. Öyle ki beni bu yılki yarışlara hazırlayacağını söyledi. Yıllardır arabanın şoför koltuğuna bile oturamayan biri olarak gerçekten umutla doldu içim... Bir iki haftaya derslere başlamak için sözleştikten sonra maceralı, tehlikeli ve bir o kadar da yaşam enerjisi ve gurur dolu hayat hikayesini dinledik... Onun hikayesinden herkesin çıkaracağı bir ders var...



● Hız ve yarış virüsü nasıl girdi kanınıza?

Ben ilk yarışıma 1999 yılında Kıbrıs'ta girdim. Bunun öncesinde İzmir Yarış pistinde slalom yarışı yapılmıştı Erol Hülagü tarafından. Ben en iyi zamanı yapmıştım. Erol Hülagü ve Selim Özgörkey'in desteğiyle başladım.



● Peki siz yarışmak istediğinizi söylediğinizde ailenizin tepkisi ne oldu?

Benim annem de babam da çok hızlı araba kullanırdı. Ben küçükken dilim peltekti herhalde 'hızlı' yerine 'tıslı'... diyormuşum. Ben "Daha tıslı.. daha tıslı..." dedikçe onlar da hız yapıyorlarmış. Ailede var hız sevdası.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

● Kaç yaşında başladın?

Ben aslında geç başladım. 26 yaşındaydım. 22 yıldır da devam ediyorum. Hep hayalimde bu yarışları herkese sevdirip Türkiye'nin en kalabalık yarışlarını düzenleyecek olduğum bir yarış pisti yapmak vardı. Şimdi tam da o hayalimi gerçekleştirmek üzereyim. Artık şu noktadan sonra pistimiz herkese açık. Ayrıca bu pistin içinde 297 dönümlük Türkiye'nin en büyük interaktif macera parkı olacak. İçinde go-kart, paintball, macera parkurları, etkinlik alanları yer alacak. Faydalı şeyler yapmak istiyorum ve her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Pistimiz toprak bir parkur. Burada yarışa giren kişiler her yıl bir kere federasyonumuzun (TOSFED) düzenleyip projelendirdiği bir final yarışına katılabiliyorlar. Bu yarışa katılabilmek için gelip burada üç yarışa girmek yeterli. Buradaki yarıştan sonra da direk ulusal bir sporcu olarak bir pistte bir finalde yarışarak kendisini tüm Türkiye'ye ve sponsorlara tanıtabilir. Yapmak istediği sporu en kaliteli şekilde burada yapabilir.



26 PİLOTTAN 6'SI KADIN

● Yarışlar ne zaman olacak?

Mayıs ayından itibaren başlayacağız. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Altı tane yarış olacak.



Kaç tane sporcunuz var şu anda?

26 tane takım pilotu var. 28 tane de yarış otomobili var kendime ait. Bunları eğitimde kiraya veriyorum. Tulum, kask, yarış aracının masrafları, lastikleri, bakımı her şeyi bize ait bir şekilde yarışabiliyorlar.



● Peki bu 26 pilot arasında kaç kadın var?

6 tanesi kadın. Hepsi de çok iyi.



● Bu spor size ne kattı hayatta? Ya ben çok ciddi bir sağlık problemi geçirmiştim. Bana sonuna kadar bırakmamayı öğretti. Zaten mücadeleyi bıraktığın an kaybetmiş olursun bu yüzden hiç bir zaman mücadeleyi bırakmadım. Son saniyesine kadar heycan dolu bir parkuru bitirip finish bayrağını görünceye kadar her şeyi yapmak zorunda olduğunuz için mücadele son ana kadar devam ediyor.



3 ÖĞRENCİ SEÇİYORUM

● Peki şehir içi trafikte nasılsınız? Arkadaşlarım bana kız gibi araba kullanıyorsun diyor. Çünkü şehir içi trafikte hızı hiç sevmiyorum. Biraz aykırı gelecek ama hıza karşıyım ben. Ama spor olunca severek yapıyorum.



● Evli misiniz, çocuğunuz var mı?

Hayır, bekarım. Tüm çocuklar benim. Her sene üç tane üniversite öğrencisini ücretsiz olarak yarıştırıyorum. Yaklaşık beş yıldır.



● Ne şart gerekiyor bunun için?

Sadece üniversite öğrencisi olması yetiyor benim için. Her sene istekli, yetenekli, becerikli olanlardan üç kişiyi ben seçiyorum. Lisansına, kayıt ve araç masraflarına kadar her şeyini üstlenerek yarışlara sokuyorum.



● Şimdiye kadar kaç öğrenci oldu?

15 kişi oldu. Bu yıl 18 olacak.



KAZADA 17 KEMİĞİ KIRILDI

● Hiç kaza yaptın mı?

2003 yılında trafikte maalesef bir alkollü sürücü yüzünden ciddi bir kaza geçirdim. On yedi tane kırığım olmuştu, elli beş dakika araçta kaldım. Burnum, göğüs kafesim, ayaklarım, kolum her tarafım kırıldı. Yaklaşık altı ay yatmak zorunda kaldım.



● Sonra araba kullanmaktan korkmadın mı, yarışlara nasıl döndün?

O kazadan sonra Türkiye ikincisi olarak döndüm tekrar parkurlara.



HEM PİSTLERİN HEM HAYATIN ŞAMPİYONU

● Peki en güzel anınız, en çok gurur duyduğunuz şey ne?

Ben iki yıl boyunca kanser tedavisi gördüm. Oldukça da ağır bir tedaviydi. Ancak moralim için en iyi olabilecek şeyin yarışlardan kopmamak olduğunu düşündüm. Bu süreçte 12 yarışın hepsinden de birinci olarak çıktım.



● Tedaviye rağmen mi?

Evet aynı gün aynı yanı yarışta iki farklı arabayla iki farlı grupta yarışıp Türkiye'de ve dünyada iki farklı grupta yarışıp sezonu şampiyon bitirmiş tek pilotum. O benim için unutulmazdı. İkinci şampiyonluğumu da garantilediğim gün çok mutlu olmuştum. Mücadeleyi bırakmamak gerektiğini söylerken, zaten söylemek istediğim de buydu. Ne olursa olsun hayatın hiçbir aşamasında mücadeleyi bırakmamak lazım. Zaten mücadeleyi bırakınca direkt kaybetmiş oluyoruz. Ben hem tedaviye hem yarışlara devam ettim



● O zaman hem hayatın hem yarışın şampiyonu olmuşsun

Evet, teşekkür ederim.

İTFAIYEDE SU YOKTU!

● Yaşadığın en ilginç deneyim ne?

Yarış sırasında aracım yanmaya başladı. Yanan aracı sakin bir şekilde itfaiyenin önüne kadar götürdüm. Hareket halindeki araçtan atlayıp kapıları ve kaputu açtım. Ancak maalesef itfaiyede su yokmuş. Takım pilotum Dr. Ali Çatalbaş kendi yangın tüpüyle söndürdü benim aracımı. İtfaiye yerine kendi servis alanıma getirseydim arabam çok daha az zarar görecekti. Robokop gibi yürüyorum, eldivenler elime yapıştı. Ambulanstaki hemşire eldivenleri çıkaramadığı için iki kişiyi daha çağırdı. Ellerim öyle yandı.

● Tulumları bu yüzden mi giyiyorsunuz?

Bu tulumların belirli bir standarda uygun olması gerekiyor. 5 yıl süresi var. Ateşe dayanıklı ani bir durumda ilk müdahale yapılana kadar koruma sağlıyor.

BURCU ILGIN