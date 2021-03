‘At almak için çok zengin olmak gerekmiyor’

Serdar Kabaş ve Mesut Belli at sevdalısı iki iş insanı. Yıllarca bu asil hayvanlarla iç içe yaşadıktan sonra kendileri gibi atlı spor meraklılarını bir araya getirecek küçük bir çiftlik kurdular. Burada at sahipleri için pansiyon hizmeti vermeye ve binicilikle uğraşmaya başladılar. Çiftlik, 12 tanesi kulübe ait 26 atın barındığı bir binicilik kulübü haline geldi. İki ortağın gönül verdikleri atlarla iç içe olmak ve at sevgisini yaymak için tamamen gönüllülük esasıyla çıktıkları bu yolda çok güzel hedefleri var. Manisa'nın ilk atlarla rehabilitasyon merkezini kurmak ve Türkiye çapında sporcular yetiştirmek en büyük arzuları. Manisa'nın at sevdalılarının buluştuğu bu kulüp özellikle gençler için kötü alışkanlıklardan uzak tutan kapılar açacak. Kabaş ve Belli at severlerle büyüyen kulüpleri ve atlı sporlar hakkında sorularımızı cevapladı.

BAĞ KURMAK ÖNEMLİ

● Siz kaç yıldır atlarla iç içesiniz?

Ben 16 yaşında tanıştım atlarla. Lisedeydim ve bir restoranda garsonluk yapıyordum. Restoranın sahibinin atları vardı. Onların bakımını bana yaptırıyordu. O zaman bütünleştiğimi hissettim bu dost canlısı hayvanlarla. Köpekten daha dost olduğunu gördüm.



● Hiç korkmadınız mı?

Atlar kendisini kedi kadar sanıyorlar. Hiç öyle bir endişem olmadı. Özellikle safkan atların hiçbir zaman insanlara saldırdığı görülmemiştir.



● Atlara doğru yaklaşmanın püf noktaları vardır herhalde?

Binicilik eğitimi sırasında tımar eğitimi atlarla iletişim konusunda da bilgilendirme yapıyoruz. Özellikle kendi atınız olduğunda zaten hislerini anlayabiliyorsunuz. Atla bağ kurmanın en önemli püf noktası onun yanında kalmak.



● Kendi atımız olabilir mi?

Evet olabilir. Bu atların hepsi yarış atları. Yarışmadan önce çok ciddi paralara satılan milyonluk hayvanlar. Ancak yarış hayatları bittiğinde 5- 10 bin arası çiftliklere satılan atlar. Yani orta sınıf bir insanın kendi atına sahip olması mümkün.



● Pansiyon hizmeti de veriyorsunuz. At sahibinin aylık ne kadar ayırması gerekiyor?

Burada pansiyon hizmeti olarak 1500 TL alıyoruz. Atın yemi, sağlık giderleri gibi bütün bakımı bize ait oluyor. Burada 7/24 hizmet alabilirsiniz. Yazları gece antrenmanlarımız oluyor. Tesisin tüm imkanlarından faydalanabiliyorsunuz.



● Düşünüldüğü kadar pahalı bir spor değil o zaman..

Evet hiç değil.



DİZİLERLE İLGİ DE ARTTI

● Osmanlı temalı dizilerden sonra atlı sporlara ve atlara olan ilgi arttı mı?

Evet kesinlikle gözle görülür ölçüde artış var. Bu dizileri izleyenler "Biz de öyle ata binmek istiyoruz" diyerek bize gelen çok kişi olmaya başladı. Onun öncesinde biz marjinal bir gruptuk. Ama artık çok kalabalığız.





● Çocuklar ata binmeye kaç yaşında başlayabilir?

9 yaşında başlayabilir. Bu tamamen kas gücüyle alakalı bir durum atı kontrol edebilecek seviyede olmak gerekiyor.



● Atlı sporların hangileri yapılabiliyor burada?

Şu anda engelli atlama yapan 5, atlı okçuluk sporuyla ilgilenen 20'ye yakın sporcumuz var.



REHABİLİTE EDİYOR

● İnsanlar neden ata binmeli?

Sizi stresli yapan ne varsa bunlardan arınmanızı sağlıyor. Atların rehabilite etme özelliği zaten biliniyor. Atla vakit geçirmenin, ata tımar yapmanın antidepresan etkisi var. En çok o yüzden... Ama birçok spora, örneğin yüzmeye göre yüzde 60 daha fazla kas grubunu çalıştırıyor. Özellikle buluğ çağındaki çocukların yönlenebileceği daha güzel bir uğraş olamaz. Atla vakit geçirmesi onun bakımını üstlenmesi, safariye çıkıp hem doğayla hem atla bütünleşmesi ergenlik dönemindeki çocuğu bütün kötü alışkanlıklardan uzak tutacaktır. Ayrıca atların otistik ve down sendromlu çocuklara fayda sağladığı artık kanıtlandı. Bu yüzden bu rahatsızlıkları olanları burada misafir ediyoruz. Ücretsiz bir şekilde onlara destek vermeye çalışıyoruz.



● Yeteneği nasıl keşfediyorsunuz?

Binicilik dersleri sırasında yetenekli olanlar kendini belli ediyor. Binicinin atla bütünleşebilme yeteneği ortaya çıkarıyor. Buraya gelen çok yetenekli çocuklar var. Duru, Nilya ve Sertuğ çok başarılı. Onları ata binerken izlediğinizde, atla bütün olduğunu, çok yakıştığını siz de görebilirsiniz.



EĞİTİM VE SAFARİ

● Binicilik dersleri ne kadar sürüyor ve maliyeti ne kadar?

Toplam 10 dersten oluşan bir paket. Haftada bir gün ve yaklaşık 2.5 ay kadar sürüyor.



● Binicilik eğitimi aldık ve ata binmeyi öğrendik ondan sonra ne oluyor?

Burada safari programlarımız var, onlara katılabiliyor ya da buradaki pistte binebiliyorsunuz. Ama çocuk eğer yetenekliyse Duru gibi, onlar bizim sporcumuz oluyorlar. Onlardan ücret almıyoruz. Haftalık antrenmanlarına geliyorlar. Sporcularımızı biz finanse ediyoruz.

BURCU ILGIN