Renkleriyle büyüleyen dünya şehirleri

PROCIDA, İTALYA

Pastel tonlarındaki binaların renkleri denize yansıyan bir yer Procida. Ischia ve Capri Adası'yla birlikte Napoli yakınlarında bulunan üç volkanik adadan en küçüğü olan Procida, aynı zamanda en renklisi de. Farklı cephe düzenlerindeki binaların canlı renkleri ve camlara asılmış çamaşırlar, insana "lüks olmadan da hayat çok güzel" mesajı veriyor.



JODHPUR, HİNDİSTAN

"MAVİ Şehir" olarak anılan Jodhpur, dünyanın belki de en renkli şehri olabilir. Kentte evlerini ilk önce Hinduların kast sisteminde en üstlerde yer alan Brahminlerin maviye boyadığı, ardından diğer kent sakinlerinin de onları taklit ettiği söyleniyor.



ST. JOHN'S, KANADA

Newfoundland'daki St. John's kasabasının merkezi, sıra sıra dizilmiş, bitişik nizamdaki renkli evleriyle göz dolduruyor. Evleri farklı ve capcanlı renklere boyama geleneği, balıkçıların gece yorgun argın eve döndüklerinde, kendi evlerini kolayca tanımaları için başlamış ve günümüzde halen devam ediyor.



BALAT, İSTANBUL

İSTANBUL'UN gayrimüslim nüfusunun eski yerleşim yerlerinden biri olan semt, bugünkü haline 19. yüzyılda kavuşmuş. Genellikle üç katlı olan Balat evlerini dar ön cepheleri ve üst katlarındaki cumba gibi çıkıntıları sayesinde kolayca tanıyabilirsiniz. Renk renk boyanmış binalarıyla dönem dizilerinin de gözde mekanı olan Balat, eski İstanbul'u tatmak isteyenlerin mutlaka uğraması gereken bir yer.





BARSELONA, İSPANYA

BARSELONA dünyanın en sevilen, en canlı ve en popüler şehirlerinden biri olma özelliğinin yanı sıra, en renkli şehirlerinden de birisi. Gaudi'nin eserleriyle renklenen kent, dünyanın en çok turist çeken şehirlerden biri olma özelliğini de yine bu dahi mimarın eserlerine borçlu.



WROCLAW, POLONYA

AŞAĞI Silezya'nın geleneksel kuzey mimarisine has rengarenk binaları,tıpkı kentin genç ve yaratıcı zevklere sahip halkı gibi hayat dolu bir güzellik sunuyor.



STOKHOLM, İSVEÇ

İSVEÇ'TE renkli binaların olduğu birçok farklı yer var. Bunların en rengarenk ve canlı olanı ise Gamla Stan'daki Stortorget Meydanı'nda bulunuyor. Stortorget'i Türkçe'ye çevirdiğimizde "büyük" anlamına geliyor ama tam aksine çok küçük bir meydan.



BUENOS AİRES, ARJANTİN

BUENOS Aires'in güney-doğusunda yer alan La Boca, gerçek bir açıkhava müzesi gibi. Sadece yayaların girebildiği küçük bir sokak olan Caminito'da kısa bir yürüyüşe çıktığınızda, yerel sanatçıların duvar resimleri ve grafitti çalışmalarındaki renklerin büyüsüne kapılacaksınız.

MELİH DEMİRTAŞ