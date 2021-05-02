Modda Bulvar’da anahtarlar sahiplerine kavuşuyor

Bornova Kamil Tunca Bulvarı üzerinde modern mimarisi, sosyal alanları ve ulaşım olanaklarıyla yatırımcıların ilgisini çeken Modda Bulvar projesinin ilk etabının anahtarları teslim edilmeye başlandı. Hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları ile güçlendirilecek İzmir Ana Transfer Merkezine 500 metre mesafede ve tüm ulaşım noktalarının kesişme noktasında cadde üzerinde konumlanan Modda Bulvar, önemli bir yatırım fırsatı olarak hem İzmir hem de şehir dışı ve yurt dışındaki yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

SOSYAL DONATILAR

Modda Bulvar'ın ulaşım olanakları, sosyal donatıları ve ticari alanlarıyla dikkat çektiğini söyleyen Modda Bulvar yetkilileri, güçlü zemin üzerinde inşaa edilen projenin toplam 5 blok 1050 konuttan oluştuğunu söyledi. Modda Bulvar'da 15 bin metrekarelik AVM konseptli çarşı alanı yer aldığını ve önemli markaları bir arada sunacağını kaydeden yetkililer, "Bölgede bir cazibe merkezi haline gelecek projemiz, sunduğu geniş sosyal imkanların yanında zemin kattaki çarşı konseptiyle de tercih ediliyor. Modda Bulvar, süpermarket, cafe-restaurant, kuaför, eczane, banka gibi ihtiyacınız olan tüm ticari alanları bir arada sunuyor. Satış Ofisimizde çok değerli sanatçıların eserlerini sergilemekteyiz. Sanata her zaman destek veren Modda Bulvar'da 500 kişilik kültür sanat merkezi, tiyatro, açık ve kapalı yüzme havuzları, 15 bin m2 kapalı alanın içinde spor salonu, bilim ve sanat müzeleriyle benzersiz bir yaşam alanı da sunuyoruz. Üst katlarda ise 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Daire tipleri kendi içindeki alternatifleriyle müşteriye çeşitlilik sunabiliyor. İlk etaptaki son fırsatların yanı sıra yeni başlayacak etap için de ön talepler alınmaya başlandı. İlk etabın faaliyete geçmesiyle birlikte yeni etap da erken dönem yatırımcısına kazandıracak" ifadelerini kullandı.

KOLAY ULAŞIM

İzmir'in kesişme noktası olarak konumlandırılan Modda Bulvar, İstanbul - Ankara otoban bağlantısına 1 km, Yaşar Üniversitesi'ne 2 km, Ege Üniversitesi'ne 4 km, Alsancak'a 5 km'lik mesafede olup şehrin tam merkezinde yeni metro hattının hemen önünden geçmesi her noktaya kolay ulaşımıyla ayrıcalıklı hayatı birlikte sunuyor.