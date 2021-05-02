Spora bahane yok!

SAĞLIKLI bir yaşam sürmek isteyen her insan için düzenli egzersiz olmazsa olmazdır. Egzersiz yapmanın fiziksel ve zihinsel sağlığımız üzerinde sayısız faydası vardır. Kilo kontrolü sağlaması; kemik, kas ve eklem sağlığını desteklemesi, kronik ağrıları azaltması, psikolojik durumu geliştirmesi, uyku düzenini geliştirmesi, bağışıklık sağlığını güçlendirmesi; bu faydalardan yalnızca birkaçıdır. İşte evde yapılabilecek egzersiz türleri...PİLATES: 21. yüzyılın en etkili egzersiz sistemi olarak görülen pilates, aslında hiçbir ekipman olmadan ve evde de uygulayabileceğiniz bir egzersiz türüdür. Önemli olan kişinin bedenine uygun bir antrenman programı oluşturmasıdır.İP atlama: Son derece ucuz bir ekipman ile yapılmasının yanı sıra faydaları da muhteşemdir. İp atlama bacak kaslarını, sırt ve omuz kaslarını güçlendirir, koordinasyonu arttırır, kısa sürede fazla kalori yakılmasını sağlar.ZUMBA: Egzersiz yapmak sizi sıkıyorsa zumba tam size göre olabilir.