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Haberler Pazar Spora bahane yok!

Spora bahane yok!

Spora bahane yok!

2.5.2021

SAĞLIKLI bir yaşam sürmek isteyen her insan için düzenli egzersiz olmazsa olmazdır. Egzersiz yapmanın fiziksel ve zihinsel sağlığımız üzerinde sayısız faydası vardır. Kilo kontrolü sağlaması; kemik, kas ve eklem sağlığını desteklemesi, kronik ağrıları azaltması, psikolojik durumu geliştirmesi, uyku düzenini geliştirmesi, bağışıklık sağlığını güçlendirmesi; bu faydalardan yalnızca birkaçıdır. İşte evde yapılabilecek egzersiz türleri...
PİLATES: 21. yüzyılın en etkili egzersiz sistemi olarak görülen pilates, aslında hiçbir ekipman olmadan ve evde de uygulayabileceğiniz bir egzersiz türüdür. Önemli olan kişinin bedenine uygun bir antrenman programı oluşturmasıdır.
İP atlama: Son derece ucuz bir ekipman ile yapılmasının yanı sıra faydaları da muhteşemdir. İp atlama bacak kaslarını, sırt ve omuz kaslarını güçlendirir, koordinasyonu arttırır, kısa sürede fazla kalori yakılmasını sağlar.
ZUMBA: Egzersiz yapmak sizi sıkıyorsa zumba tam size göre olabilir.
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