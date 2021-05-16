Bitkisel yağlarla bakımlı ve gür saçlar

Gündelik hayatın koşturmacası, yoğun iş temposu ve aşırı stres gibi faktörler vücudu olumsuz etkileyen nedenlerden yalnızca birkaçıdır. Polikistik over gibi rahatsızlıklardan dolayı oluşan saç dökülmesi adet düzensizliği ile birlikte görülebilmektedir. Bu durum kadınlarda olabildiği gibi erkeklerde de farklı hastalıkların semptomları arasında saça dökülmesi bulunabilmektedir. Bunlara ek olarak beslenme düzeninde bozulmaların meydana gelmesi ve hormonal değişimler de zamanla saç dökülmesine sebep olabilir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde sıklıkla karşılaşılan saç dökülmesi problemi, genellikle stres ve depresyona bağlı olarak ortaya çıksa da, genetik özelliklerin de payı unutulmamalıdır. Gerekli vitamin ve mineralleri alamayan ve aynı zamanda dirençsiz kalan saçlar zamanla koparak dökülmeye ve seyrekleşmeye başlar. Aynı zamanda mevsim koşullarına da bağlı olan saç dökülmesini ortadan kaldırmak için bitkilerin şifasından yararlanabilirsiniz.

LAVANTA, BİBERİYE VE BADEM

Eğer saçlarınızda dökülmeler olduğunu gözlemlediyseniz ilk adım olarak bir kimyasal ürün kullanmak yerine doğal yağlardan yardım alabilirsiniz. Kolay erişebileceğiniz bu bitkisel yağlar sayesinde saçlarınızın ihtiyacı olan nem dengesini sağlayabilir ve aynı zamanda seyreklik problemini de ortadan kaldırabilirsiniz. Daha etkili bir sonuç elde etmek istiyorsanız çörek otu yağı, nane yağı ya da saf zeytinyağı gibi vitamin oranı zengin yağları tercih edebilirsiniz. Saç dökülmesine iyi gelen yağlar arasında saçı güçlendiren badem yağı, lavanta yağı, papatya yağı, biberiye yağı ve sedir ağacı yağı da bulunmaktadır. Saç dökülmesine karşı şampuan kullanmak da etkilidir. Özellikle dökülmeyi durduğu araştırmalarla gözlemlenen seçenekler mevcuttur. Saç dökülmesi bitkisel çözümü için araştırma yapıyorsanız şu karışımı deneyebilirsiniz: 25 ml jojoba yağı, 25 ml ceviz yağı, 20 ml fındık yağı, 30 ml buğday özü yağı, 25 damla sedir yağı, 15 damla biberiye yağı, 10 damla ardıç yağı.