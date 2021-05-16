Şöhretin yükü psikolojilerini bozdu

BRITNEY SPEARS

POP müziğin en büyük yıldızlarından Britney şöhretin ağırlığını taşıyamamış ve psikolojisi bozulmuştu. Kameralar önünde saçlarını kazıtan sanatçının dengesiz davranışları, duygusal patlamaları, isteri krizleri, kararsızlıkları ve sürekli partner değiştirmesinin nedeni, bipolar bozukluktu

MARILYN MONROE

GÜZELLİĞİYLE yeri doldurulamayacak bir efsane olan Marilyn, hayatı boyunca madde bağımlılığı, depresyon ve anksiyete ile boğuştu. Yaptığı iki evlilik de ayrılıkla sonuçlanan seksi oyuncu, 36 yaşındayken üçüncü intihar denemesinde aşırı dozda uyku hapı alarak hayatına son verdi. AMY

WINEHOUSE

KADİFE sesiyle yeri yerinden oynatan Amy, uyuşturucu ve seks bağımlılığının kurbanı olmuş ve 27 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Genç yaşta uyuşturucunun pençesine düşerek kişilik bozukluğu yaşayan yıldız, son konserlerinde ayakta duramayacak haldeydi ve sevenlerini hüsrana uğratıyordu.

CHARLIE CHAPLIN

88 yaşında ölen, siyah beyaz sinemanın kralı Chaplin; öfke nöbetleri, sabırsızlığı ve eşlerini küçümsemesi yüzünden hep sorunlar yaşadı. Kendisinden daha genç kadınlarla evlenmeyi saplantı haline getiren ama 4 evliliğini de yürütemeyen ünlü oyuncuya koyulan teşhis kişilik bozukluğuydu.

JESSICA ALBA

GÜZEL oyuncu, şöhret olduğunda baş gösteren temizlik ve hijyen takıntısını yıllarca yenemedi. Hayatın ona sağladığı tüm güzellikler, takıntılarının gölgesinde kalırken, dostlarının ısrarları üzerine tedavi görmeye başladı. Güzel Jessica, aldığı destek sayesinde sorunlarını yenmeyi başardı. JUSTIN

TIMBERLAKE

YAKIŞIKLILIĞIYLA herkesi büyüleyen Timberlake, bir söyleşisinde dikkat eksikliği, hiperaktifliği ve obsesif kompulsif bozukluğu yüzünden çok zor günler geçirdiğini dile getirmişti. Şöhreti ve başarısını korumakta güçlük çeken oyuncu, obsesif bozukluğunu yenmek için birçok kez destek aldı.

CATHERINE ZETA JONES

KENDİSİNDEN 25 yaş büyük aktör eşi Micheal Douglas'ın kanser tedavisi sırasında psikolojisi iyice bozulmuştu. Bir taraftan kariyerini koruma çabası ve ailevi rolü, diğer yandan eşinin hastalıkları ve çaresizliği onu depresyona sürükledi. Catherine bu yüzden tedavi almaya mecbur kaldı.

JEAN-CLAUDE VAN DAMME

KARİYERİNDE duraksama geçirdiği dönemlerde psikolojik çöküş yaşayan Van Damme'a bipolar kişilik bozukluğu teşhisi konulmuştu. 1996 yılında hastaneye yatırıldı, ancak tedavisi bitmeden ayrıldığı için bir yıl sonra sorunları daha ileri boyuta giderek onu intiharın eşiğine kadar sürükledi.

WINONA RYDER

HASTALIĞINDAN, "Bazen kendimi çok iyi hissediyorum ama ardından büyük bir depresyon yaşıyorum. O depresif ruh hali beni hiçbir zaman terk etmiyor" diye bahseden Ryder, sürekli ilaçlar kullanıyor. Güzel yıldız, bir dönem bipolar kişilik bozukluğu yüzünden kariyerine ara bile vermişti.

SINEAD O'CONNOR

ÜNLÜ müzisyen Sinead O'Connor, "Ben bir manik depresifim. Bazen beynimin içinde yankılanan ve kendimi öldürmemi söyleyen bir ses duyuyorum" demişti bir söyleşide. İlaç tedavisi gören O'Connor, bipolar bozuklukla yaşamayı öğrenmenin zaman aldığını ve büyük çaba gerektirdiğini de söyledi.