Oscar’lı filmlere set olan şehirler

LA LA LAND (AŞIKLAR ŞEHRİ)-2016

Filmde Los Angeles'ta yolları kesişen sanat tutkunu Mia ve Sebastian'ın bir yandan hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken diğer yandan da yaşamaya çalıştıkları aşkları anlatılıyor. Emma Stone ve Ryan Gosling'i başrollerde izlediğimiz bu güzel filmin 6 Oscar ödülü var. Filmin çekimleri Los Angeles'ta gerçekleştirilmiş. Çekimlerin yapıldığı mekanlar arasında Hollywood Hills, Güney Pasadena, Hermosa Beach, Angels Flight ve Colorado Cadde Köprüsü bulunuyor. Filmdeki 1920'lerden kalma ev de Kaliforniya Long Beach'te yer alıyor.

FORREST GUMP-1994

6 OSCAR ödülüne sahip Forrest Gump insanın yüreğine dokunan filmlerden. Hayat hikayesini Amerika'nın Georgia eyaletinde bulunan Savannah şehrindeki Chippewa Meydanı'nda, bir otobüs durağındaki banka oturarak anlatmaya başlıyor Forrest Gump filmde. Sahnede kullanılan bank günümüzde orada bulunmasa da filmde yer alan heykeli hala görebilirsiniz. Başrollerinde Tom Hanks ve Robin Wright'ın yer aldığı filmdeki çoğu ünlü sahne için Güney Carolina eyaletine bağlı Beaufort bölgesi kullanılmış. Vietnam sahnelerinin bazıları da Güney Carolina'nın Fripp Adaları'nda çekilmiş.

BRAVEHEART (CESUR YÜREK)-1995

MEL GIBSON'IN hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu yaptığı Brave Heart tam 5 Oscar ödülüne sahip. Yarı kurgusal bu filmde İngiltere'ye karşı yapılan direnişte bağımsızlık bayrağını taşıyan İskoç şövalye William Wallace'ın hayatı anlatılıyor. Bu yüzden filmin sadece İskoçya'da çekildiği düşünülse de filmin çoğu sahnesi aslında İrlanda'da çekilmiş. Çekimlerde ülkenin 'highlands' olarak bilinen kuzey kısmındaki Edinburgh ile Perth şehirlerinin arasındaki Leven Gölü (Loch Leven) kullanılmış, burası aynı zamanda Outlander dizisinin de çekildiği yerlerden birisi.

GLADIATOR ( )-2000

Russell Crowe'un başrolünde oynadığı Gladyatör filmi 5 Oscar ödülüne sahip. Ridley Scott tarafından çekilen bu tarihi drama filminde eski bir Roma generali olan Maximus'un hayat hikayesi anlatılıyor. Özellikle dövüş sahneleriyle meşhur olan bu filmin büyük bir kısmı, Fas'ın en önemli tarihi şehirlerinden biri olan Ait Ben Haddou'da çekilmiş. Filmin açılış ve savaş sahneleri ise İngiltere'deki Bourne Woods ormanlarında çekilmiş. Maximus'un gladyatör kavgalarını yaptığı Roma'daki Kolezyum'un bir kopyası ise set ekibi tarafından Malta Adası'nda inşa edilmiş.

MOULIN ROUGE (KIRMIZI DEĞİRMEN)-2001

2 OSCAR ödüllü bu filmin başrollerinde Nicole Kidman ve Ewan McGregor oynuyor. Hareketli müziklere sahip filmde ölümcül bir hastalığa yakalanan kabare oyuncusuna aşık olan şair bir İngiliz gencin hikayesi anlatılıyor. Moulin Rouge aslında Paris'te yer alan bir kabare olsa da filmin çoğu Sidney'deki Fox stüdyolarında çekilmiş.

SLUMDOG MILLIONAIRE (MİLYONER)-2008

TAM 8 Oscar ödüllü Slumdog Millionaire filmi, Vikas Swarup'un 'Q and A' isimli kitabından uyarlanmış. Başrolünde Dev Patel'in oynadığı bu filmde Hindistan'ın çok fakir bir bölgesi olan Juju'da büyümüş bir gencin 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılmasının hikayesi anlatılıyor. Film Hindistan'nın Mumbai şehrinde çekilmiş. Filmdeki genç yarışmadaki her soruyu cevaplarken eski bir anısını hatırlıyor. Bunları hatırlarken de hayatının çoğu gecekondu (slum) bölgelerinde geçtiği için çekimler Juhu ve Dhravi bölgelerinde yapılmış.

MAD MAX: FURY ROAD-2015

Başrollerinde Tom Hardy ve Charlize Theron'un yer aldığı bu film, nükleer savaş sonrası medeniyetlerin çökmüş olduğu bir dünyada geçiyor. Çöllerin yaygın olarak bulunduğu bir dünyada geçen bu film Afrika'daki Namib Çölü'nde çekilmiş. Film normalde Avusturalya'da çekilecekmiş. Fakat çok kuru bir bölge olan bu ülkeye çok fazla yağmur yağmasıyla bölge birden yeşillenivermiş. Bu yüzden de çekimleri yapmak için Namibya'ya gitmişler.

LES MISERABLES (SEFİLLER)-2012

Victor Hugo'nun aynı isimli romanından uyarlanan Les Miserables, İngiliz yapımı bir müzikal drama. Başrollerinde Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway ve Amanda Seyfried'in yer aldığı filmin 3 Oscar ödülü var. Filmde eski bir mahkum Jean Valjean'ın hikayesi anlatılıyor. Film Fransa'da geçmesine rağmen çoğu İngiltere'de çekilmiş. Greenwich, Londra, Chatham, Winchester, Bath ve Portsmouth çekimlerin yapıldığı İngiliz şehirleri.

AVATAR-2009

James Cameron'un yazıp yönetmiş olduğu Avatar, 3D tekniği ile çekilmiş bir bilim kurgu filmi. Üç boyutlu film furyasını hayatımıza kazandıran bu filmin 3 Oscar ödülü var. Hayali bir gezegende geçen bu filmin çoğu Hawaii'de çekilmiş. Filme ilham veren yerin ise Çin'de bulunan Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı olduğu söyleniyor. Dünyanın en yüksek gişe hasılatına sahip bu filminin fantastik dünyası Disney tarafından bir eğlence parkına dönüştürülmüş. "Pandora- Avatar'ın Dünyası" ismiyle bilinen bu park ABD'nin Florida eyaletinin Bay Lake bölgesinde bulunuyor.