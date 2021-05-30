Banyom da yeşillensin diyenlere

Bambu

BAKIMI oldukça kolay olan bambular banyoda en çok tercih edilen bitkilerden biridir. Bambuların bulunduğu vazoya çok az miktarda su koymanız yeterli olacaktır. Şık bir vazoyla ayna önüne konulabilecek bambular banyonuza botanik bir hava katmaya yardımcı olabilir.

Zamia bitkisi

ZAMIA bitkisi suya ve ışığa çok ihtiyaç duymadığı için en çok tercih edilen bitkilerden biridir. Banyonuzu yeşillendirirken Zamia tercih ederseniz, bakımı için de çok fazla efor harcamanız gerekmeyecektir.

Sarmaşık

ÇEŞİT ve sayı olarak oldukça fazla türe sahip olan sarmaşıklar, banyonda tercih edebileceğiniz bitki türlerinden biri. Küvetin etrafında kullanabileceğiniz veya tavandan sarkıtabileceğiniz sarmaşıklar banyonuza doğal bir görünüm katmanıza yardımcı olabilir. Yeşilin hakim olduğu, tropik görünümlü bir banyo yaratmak istiyor ve çok da bakımla uğraşamam diyorsanız sarmaşıklar tam size göre olacaktır.

Orkide

Bakımı biraz daha uğraş gerektirse de rengi ve görüntüsüyle banyoda yetiştirilebilecek en güzel bitkilerden biri orkidedir. Pencereli banyonda kullanabileceğiniz bu bitkinin sabah ve akşam biraz ışık görmesi yeterli. Orkide toprağında yetiştirebileceğiniz bu bitkiyi, ayna önünde çeşitli dekorlarla bir arada da kullanabilirsiniz.

Paşa kılıcı

Banyonda tropik bir ortam yaratırken, paşa kılıcı bitkisinden de yararlanabilirsiniz. Ilık ortama ihtiyaç duyan bu bitki banyonuzu oldukça sevecektir. Bakımı da bir hayli kolay olan paşa kılıcını dilediğiniz tarzda saksılara da koyabilmeniz mümkün.

Devetabanı/Monstera

İKONİK bir banyo yaratırken kullanabileceğiniz bitkilerden biri de devetabanıdır. Yapraklarının şekli oldukça ilgi çekici olmakla beraber banyoya egzotik bir hava katmakta öncelikli tercihlerinizden biri olabilir.