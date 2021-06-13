Bu aile Türkiye’nin en ünlülerini tanıyor

Bir dönem Türkiye'nin eğlence hayatının nabzını tutan İzmir Fuarı'nda, gazinoların beş kralından birisi olarak bilinen Nuri Yalçuk, 'Bornovalı Nuri' lakabıyla tanınıyordu.

1950 yılından sonra Türkiye'nin eğlence hayatının adeta referansı haline gelen İzmir Fuarı'ndaki gazinoların ünlü işletmecileri Fahrettin Aslan, Hasan Ekici, Osman Kavran ve Atalay Noyaner'in ardından, yaşayan son gazino kralı Nuri Yalçuk'da 86 yaşında İzmir'deki evinde hayatını kaybetmişti.

TRAJEDİLERLE DOLU HAYAT

Türkiye'deki ünlü isimlerin pek çoğunu tanıyan Yalçuk ailesi bugünün birçok önemli ismini de ünlüler kervanına katılmasına sebep oldu. Yıllarca evleri ünlü isimlerle dolup taşan Yalçuk ailesinin özel hayatı ise trajediler ile dolu. Bornovalı Nuri'nin eşi Zühre Yalçuk, önce büyük oğlu Hakan'ı 19 yaşında Çeşme'de trafik kazasında kaybetti.

Ardından ikinci oğlu Serkan Yalçuk da aynı yerde yine trafik kazası geçirdi. Ağabeyinin ölümünden sonra araba kullanmayan Serkan'ı trafik canavarı arkadaşının kullandığı arabada buldu. Kaza sonrasında ölümden kılpayı kurtulan Serkan Yalçuk'un belden aşağısı felç kaldı. Tüm bu kötü olayların ardından eşi Nuri Yalçuk'u da kaybeden Zühre hanımın acısı 3'e katlansa da hayattan yılmadı ve tüm hayatını küçük oğlu Serkan'a adadı.

Bornovalı Nuri'nin hayat arkadaşı Zühre Hanım yaşadıklarına rağmen ayakta. Evinin kapısı herkese açık, dostları, komşuları sık sık onları ziyaret ediyor. Çeşme'ye tatile gelen ünlü sanatçılar da ara sıra uğruyor. Şimdi uzakta kalan anıları birlikte yad ediyorlar. İşte o yıllardan ve anılardan yola çıkan Serkan Yalçuk, Türkiye'de ve İzmir'de kaybolan gazino kültürü babasının adıyla yeniden yaşatmak için gazino kültürünü yeniden canlandırmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Yeni Asır'a konuşan Kralın oğlu Serkan Yalçuk, "İstanbul'daki Yeşilçam oyuncularının ilk filimlerinin oynadığı sinema müze olarak yeniden kazandırıldı. İzmir'deki gazinoları da hep beraber neden canlandırmayalım. Resimlerdeki güzel enstanteler mazide kalmasın" dedi.

FATİH ŞENDİL