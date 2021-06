İzmir’in yeni keşfi Görece

karmaşasına o kadar kapılıyoruz ki, burnumuzun dibindeki güzellikleri bazen göremiyoruz. İşte Görece böyle bir yer. Bu hafta sizi İzmir'in bu saklı cennetine götürmeye karar verdim. 450 hektarlık doğa harikası Çatalkaya Korusunun hemen yanıbaşında. Bu asırlık ağaçların verdiği temiz havayı Görece'ye adım atar atmaz hissediyorsunuz.

Mavi gökyüzü ile yeşilin dans ettiği bir yer Görece. Aslında biliyor musunuz? Böylesine güzel bir yere ulaşmak o kadar kolay ki. Yani İzmir merkezden belediye otobüsüne binsen, trafiğin yoğun olmadığı saatlerde, 30 dakikada buradasın. İZBAN'a binsen, 25 dakika. Ayrıca aslında burası öyle yeni keşfedilen bir yer de değil. Geçmişi olan bir yer. Bozulmamış ve koruma havzasında olduğu içinde asla bozulmayacak bir yer. Menderes'e 3, Gaziemir'e daha da yakın bir noktada bulunuyor.

HAVASI DA TOPRAĞI DA TEMİZ

Havası temiz dedim ya toprağı da tertemiz. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2017 yılında yayınladığı "İzmir Çevre Durum Raporu" bunu belgeliyor. Bu rapora göre örneğin, İzmir genelinde birçok yerde kanalizasyon şebekesinin olmaması veya yetersiz olması, yerleşim yerlerinde evsel nitelikli atıksuların arıtılmaması, foseptik çukurların sağlıklı şekilde inşa edilmemesi, foseptik atıkların vidanjörlerle çekildikten sonra gelişigüzel yerlere boşaltılması, zirai mücadele ilaçlarının kullanımı, kimyasal gübre kullanımı, arıtma tesisi kapasite ve verimlerinin yetersiz olması gibi nedenlerle oluşan bir kirlilik var. Ama Menderes ve onun bağlı olduğu Görece'de bunlar yok.

Çünkü burası koruma havzası ve o yüzden denetimi de alt yapısı da 10 numara. Görece adı için bir çok hikaye var. Köyün geçmişi öğrenebildiğim kadarıyla 500 yılı aşkın. Adının, köye ilk yerleşen Gören Yörüklerinden geldiği söyleniyor.

Ayrıca harika gün doğumu için kullanılan "Görece"den geldiği de bir başka söylenti. Köyün güzel kızları için dışardan sık sık gelen "görücüler" nedeniyle de bu adı aldığı yine rivayetler arasında.

KOMŞUDA PİŞER BİZE DE DÜŞER

Havası, suyu, ormanı güzel ama Görece'de sadece bunlar da yok. Örneğin canınız süt çektiyse, bir kapıyı çalın ve sütünüz var mı diye sorun. Peynir çektiyse yine aynısını yapın. Yumurta mı istiyorsun, çal bir kapıyı. Ekmek mi istiyorsun yine aynı yolu izle.

Benim canım şöyle odun ateşinde pişen mis kokulu bir ekmek istedi. Fatma teyzenin kapısını çaldım. Bakın bu ekmek için İzmir'in her yerinde gelenler var. Gerçi, yumurtası için sütü için de gelen var ama ekmek bir başka lezzetli. Zeytin ağaçları her yerde. Hatta köyün farklı noktalarında taş değirmenler hala duruyor. Zeytin ağaçların olduğu yerde zaten bilirsiniz hayat bir başkadır. Nazara inanıyorsan da yine Görece'ye gelmek için gerçek bir sebebin var demektir. Türkiye'de nazar boncuğunun üretildiği ilk yer Görece. Boncuk Köy şu an buradaki tek ocak. Babasının hobisini meslek edinerek Görece Boncuk Köy'de kurduğu ocakla nazar boncuğu kültürünü yaşatmaya devam eden Murat Kayan, işin başında. Göz boncuklarını görmelisiniz. Binlerce çeşit var. İçinde kayboluyorsunuz.

KUŞLARIN SENFONİSİ

Tabi şu da var. Pandemi dönemindeyiz ve deprem kuşağında bir kentiz. İnsanların konut talepleri de değişti. Bu açından da Görece aslında yaşanacak yer. Burada hiç yüksek katlı bina yok. Evler bahçeli ya da siteler var. İzmir'deki en iyi yatay mimari yerleşim merkezi burası diyebilirim. Herkesin kabusu otopark derdi hiç yok burada haberiniz olsun. En önemlisi de her yere yakın. İşe gidecekseniz şehir merkezi 30 dakika. Deniz daha yakın 20 dakikada Gümüldür'ün mavi sularındasınız. Seferihisar da yakın Çeşme için çevre yolu da. Eğer Bali adalarında bir tatil planladıysanız havalanı da burnunuzun dibinde. Ama sakın uçak sesleri Görece'de duyacağınızı sanmayın, çünkü uçakların havalanma ya da inme rotasında da değil. Kuş sesinden başka ses duymuyorsunuz. Burada başka neler mi var. Harika yürüyüş rotaları var. Hele bir Görece - Dereköy - Akçaköy - Çatalca - Yeniköy - Menderes rotası var ki dillere destan. Çatalkaya Korusundaki tarihi kalıntıları, mağaraları saymıyorum bile. Burada başka ne mi yaparsınız. İşte bunun keşfetme sırası şimdi sizde. Piknik sepetinizi alın ve düşün yola.. Belli mi olur? Bir bakmışsınız siz de Göreceli olmuşsunuz.

BURCU ILGIN