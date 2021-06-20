Nirvana Suits ile Ulukent’te yeni bir yaşam

ULUKENT'TE yapımı devam eden Nirvana Suits, sağlam zemini, sosyal donatıları ve ulaşım olanaklarıyla konut sahibi olmak isteyenlere büyük avantaj sunuyor. Temelleri, Erdemark İnşaat, Katal İnşaat, Zeki Yüksel ve Alattin Cengiz ortaklığında geçtiğimiz Ağustos ayında atılan Nirvana Suites, toplam 3 blok ve 105 daireden oluşacak. Proje ortaklarından Müteahhit Zeki Yüksel, Ağustos ayında başladıkları projenin kaba inşaatını tamamladıklarını belirterek, ince işlerin hızla devam ettiğini söyledi.

SAĞLAM KAYA ZEMİN

Yüksel, "Egekent metro durağına, çevre yoluna çok yakın, Karşıyaka 15 dakika mesafede bulunan proje aile konseptine sahip. 1+1 bulunmayan projemizde 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri yer alacak. 7 bin 500 metrekare arsada yamaç üzerine kurulu ve ferah bir atmosfere sahip. Her dairenin kapalı bir otoparkı var. Projede yüzme havuzu, fitness salonu, çocuk oyun alanları da yer alıyor. Evlerde 1. sınıf kaliteli malzeme kullanıyoruz. Bir diğer önemli konu ise zemin kaya olduğu için depreme dayanıklı ve sağlam bir bölgede yer alıyor ve deprem yönetmeliklerine de uygun şekilde inşa edildi. 50 milyonluk yatırım Nirvana Suits'te anahtar teslim tarihini Mayıs 2022 olarak planlıyoruz" diye konuştu. Artık şehrin kuzey taraflarını tercih ettiğini söyleyen Zeki Yüksel, inşaat yatırımlarının da bu