Bu besinler iştah kesiyor

BADEM: İçeriğinde yer alan pinoleik asit nedeniyle açlığı bastıran hormonlar üretilmesini sağlayan badem, zayıflama diyetlerinin ana öğünlerinde yaygın olarak kullanılır. Uzun süre tokluk hissi veren besin kilo vermede oldukça etkindir.

ELMA: İştah kesici besinler arasında yer alan elma, yüksek lif içeriği ile midede doygunluk hissi yaratır. Sindirimi uzun sürdüğünden dolayı kan şekerini yavaş yavaş yükseltir.

AVOKADO: İçerdiği liflerden dolayı sindirimi uzun süren avokado uzun süre tokluk hissi yaratır. İçeriğinde yer alan oleik asit nedeniyle iştahı bastıran besin, kilo vermeye yardımcı olur.

KETEN TOHUMU: Omega 3 yağ asidi, lif ve protein açısından zengin bir besindir. İçeriğindeki bileşenler nedeniyle iştah bastırmada oldukça etkin olan keten tohumu zayıflama diyetlerine eklenerek kilo vermeye yardımcı olur.

MUZ: Yüksek oranda potasyum ve lif içeren muz, sindirimi düzenler ve yüksek nişasta miktarı ile uzun süre tokluk hissi sağlar. İştah kesici meyveler arasında önemli bir yere sahip olan muz zayıflama diyetlerinde ara öğün olarak kullanılır.

BİTTER ÇİKOLATA: Hafif acı aroması ve içeriğindeki stearik asitten dolayı sindirimi yavaşlatıcı etkiye sahip olan bitter çikolata tokluk hissi yaratır. Hatta bitter çikolatayı koklamanın bile iştahı kapattığı ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

SOMON: Omega 3 yağ asitleri ile ünlü bir somon, bu yağ asitleri sayesinde bünyeyi her zamankinden daha fazla tok tutmayı başarıyor somon balığı. Bu özelliği sayesinde de diyet listelerinde yerini almayı hak ediyor. Eğer somondan hoşlanmıyorsanız, alternatif olarak ton balığı ya da uskumruyu da tercih edebilirsiniz. Somon balığı ızgara uzmanların tavsiye ettiği en sağlıklı pişirme yöntemidir.

YULAF EZMESİ: Yulaf ezmesi, diyet ile tanışıklığı olan herkesin bildiği bir gıdadır. Yüksek lif kaynağı olduğundan hem vücuda çok yararlı hem de uzun süre tok kalmak için birebir. Karbonhidrat açısından son derece zengin bir besin olan yulaf ezmesi, bu sayede vücuda enerji verir. Zinde ve enerjik bir vücut aç hissetmeyeceği için bu özelliği tok kalma adına önemli bir silahtır. Diyetteyken mümkünse kahvaltılarda tüketilmesi önerilen yulaf ezmesini, meyvelerle tatlandırarak tüketebilirsiniz. Enerji verme oranı yüksek olduğundan, spor öncesinde de iyi bir öğün olacaktır. Eğer yulaf ezmesinin tatsızlığından hoşlanmıyorsanız, bir de süt ile birlikte pişirmeyi deneyin! Kan şekeri ve insülin dengeleyici özelliği ile ani acıkmaların önüne geçer. Sindirim ve boşaltım sistemini hareketlendirir.

YUMURTA: Tok tuttuğu konusunda herkesin birleştiği yumurta protein açısından oldukça zengindir. İçerdiği yağ sayesinde tok kalmayı en başarılı şekilde sağlar. İnsan vücudu için anne sütü kadar değerli olan yumurta, pek çok besin kaynağını aynı anda içeren ender yiyeceklerden biri aynı zamanda. Sabah kahvaltılarında tüketeceğiniz yumurta ile gün boyu zinde ve enerjik kalmanız da olası. Haşlanmış yumurta veya az yağlı omlet tercih edebileceğiniz en sağlıklı yumurta çeşitleridir.

KURU YEMİŞ: Kuru yemişlerin diyet listelerinde önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Diyetisyenlerin ara öğün olarak listelere mutlaka eklediği besinlerden biri. Bu da demek oluyor ki iştahı kesme konusunda oldukça yetkinler. Bunu içeriğinde bulunan faydalı yağlar ve lifler sayesinde yapıyorlar. Tok tutma konusunda en başarılı olanlar ise ceviz ve badem.