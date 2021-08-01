Sinema severlerin gözdesi eski yıldızlar

Eğlence, spor, yemek, müzik ve sine-ma gibi farklı dallar-da anketler yayınlayan ünlü dijital medya şir-keti Ranker, Akademi ödüllü kadın oyuncu-lar arasında en sevilen-leri yayınladı. Katılımcı-lar, Oscar'lı aktrislerden hem beğendiklerine hem de beğenmedikle-rine oy verdi. Her oyun-cunun puanı, olumlu ve olumsuz yönde aldıkları oyların farkıyla hesap-landı. Ve eski starlar lis-tede daha çok yer aldı...



KATHARİNE HEPBURN

1930'larda yıldızı parlayan Amerikalı aktris, 60 yılı aşkın bir süre Hollywood'un başrol oyuncusu unvanıyla efsaneleşti. Başarısı ve güzelliğiyle kuşaktan kuşağa ünü yayılan ünlü yıldız, günümüzde bile sinemanın kraliçesi olarak tanınıyor. Oscar tarihinde kimsenin başaramadığını yaparak 4 kez En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazanan Hepburn, canlandırdığı karakterlerle iz bıraktı.



FAYE DUNAWAY

SİNEMA tarihinin tozlu yapraklarından günümüze uzanan kariyeriyle dikkat çeken Dorothy Faye Dunaway, 1965'ten bu yana Hollywood'da oyunculuk, yönetmenlik ve yapımcı kimliğiyle adından söz ettiriyor. Oscar, BAFTA, Altın Küre ve Emmy ödülleri dahil tam 17 ödül kazanan oyuncu, 25 ayrı ödüle de aday gösterildi. Sinemaseverler anlaşılan onu da bağrına basmış.



JODİE FOSTER:

ASIL adı Alicia Foster olan Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı Foster, 3 yaşında oyunculukla tanıştı. Robert De Niro ile oynadığı 'Taksi Şoförü' ve Anthony Hopkins ile başrolünü paylaştığı 'Kuzuların Sessizliği' filmleriyle büyük sükse yaptı. 1988 yapımı 'Sanık' filmi ve 'Kuzuların Sessizliği' ona En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını getirdi. Şimdiki gözdesi yapımcılık.



BETTE DAVİS:

BROADWAY'DE tiyatro oyunlarının ardından Hollywood'a taşınan Bette Davis, 1935'te Dangerous'taki rolüyle Oscar kazandı. 1937'de kontratından özgür olmak için açtığı dava ile geniş kitlelerin ve kadınların ilgi odağı oldu. 1938'de Jezebel'deki rolüyle yine Akademi ödülünü alan Davis; Amerikan Film Institute tarafından verilen ömür boyu başarı ödülünü kazanan ilk kadın oldu.



MERYL STREEP

ÇAĞIMIZIN en yetenekli ve sevilen kadın oyuncularından biri olarak kabul edilen Streep, Kramer Kramer'e Karşı'da 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Akademi Ödülü (1979) ve Sophie'nin Seçimi (1982) ile Demir Leydi (2011) filmlerindeki rolleriyle ise 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini aldı. 10'dan çok Akademi ödülüne aday gösterilen yıldız, sinemaseverlerin gözdesi.



KATE WİNSLET

22'SİNDE iki Akademi Ödülü adaylığı elde etme başarısını gösteren Winslet, Akademi Ödülü'ne altı kez aday gösterilen en genç oyuncu olmayı da başardı. Altın Küre'de En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aynı yıl kazanan 3 oyuncudan biri olan güzel yıldız, Titanik filmindeki 'Rose DeWitt Bukater' performansıyla geniş kitlelerin kalbini kazandı.



CATE BLANCHETT

İki Oscar, üç BAFTA ve üç Altın Küre kazanmış Avustralyalı oyuncu da sinema düşkünlerinin en çok oy verdiği isimler arasında. 'Elizabeth ve Elizabeth: Altın Çağ' filmlerinde canlandırdığı İngiltere kraliçesi I. Elizabeth ile Peter Jackson'ın 'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesindeki Elf Kraliçesi Galadriel rolleriyle gönüllere taht kuran güzel yıldız dördüncü sırada.



Bülent GÜRLÜK