Formula’nın efsane pistleri

TÜRKİYE- INTERCİTY İSTANBUL PARK

Yarışların yapıldığı İstanbul Park pisti, Alman mühendis Hermann Tilke tarafından tasarlandı ve pistin yapım maliyetinin 250 milyon dolara mal olduğu biliniyor. Saat yönünün tersinde tur atmayı gerektirdiği için keyifli bir pist olarak kabul edilir. İstanbul Park, 5378 km uzunluğunda ve toplam 58 yarış turuna ev sahipliği yaptı. Bu ters yönlü pistlerin en çok kazanan takımı Ferrari, en çok kazanan pilotu da Felipe Massa oldu. 2020 yılında düzenlenen yarışta Lewis Hamilton, 7. şampiyonluğunu ilan etti ve Schumacher ile birlikte en çok şampiyonluk kazanan pilot oldu. Bu tarihi anın İstanbul Park'ta yaşanmış olması da keyifli bir ayrıcalık olarak kabul ediliyor.

İSPANYA - BARCELONA CATALUNYA

CATALUNYA pisti, F1 yarışları için önemli yer tutanlardan biri. Yarışlardaki adrenalini artıran Catalunya, 4730 km uzunluğunda ve toplam 65 tur yarışmanın düzenlendiği bir pist. Sert virajların hakkını vererek en çok kazanan takımın ve pilotun da Ferrari ile Michael Schumacher olması da sürpriz değil elbette.

BELÇİKA - SPA FRANCHORCHAMPS

F1 yarışlarının en eski ev sahiplerinden biri olan Franchorchamps, F1 öncesinde de 1924 yılından bu yana pek çok yarışın düzenlendiği pist olmuştur. Bu uzun geçmişi ve dar sokaklarda yürek sarsan hızla arabaların koşmuş olması, burayı F1 camiasının kıymetlilerinden biri haline getirmiştir. Şu anki uzunluğu 7 km olan pistte atılan toplam tur sayısı 44'tür.

MONTE CARLO- MONACO GP

Çok keyifli fakat pistler arasında en tehlikeli olanlardan biri. Bir pilotun iyi ya da kötü olduğuna karar vermek için burada izlemek yeterlidir. Düşünün ki, F1 şampiyonluğu deyince ilk akla gelen Schumacher'in bile bu pistte yarışı yarıda bırakmak zorunda kaldığı görülmüştür. Daracık alanda, sıfır hata payıyla yarışılması gereken bu nefes kesici pistin uzunluğu 3370 kilometredir. 78 kez tur atılmış olan pistin en çok kazanan takımı McLaren, en çok kazanan ve böylelikle F1 dünyasında hafızalara kazınan pilot ise Ayrton Senna olmuştur.



İTALYA-MONZA AUTODROMO NAZİONALE Dİ MONZA

F1 tarihi boyunca en güzel ve en kötü yarışların gerçekleştiği bir pist olarak ünlenmiş olan Monza Autodromo Nazionale Di Monza pisti, İtalyan halkı tarafından "Sihirli Pist" olarak anılır. Milano'nun bir kasabası olan Monza'da bulunan pist, F1 yarışlarının hakkını verecek hızı ister niteliktedir. Ferrari'nin ve tabii onunla bağlantılı olarak Michael Schumacher'in 19 kez yarış kazandığı pistin şekli oval, uzunluğu ise 5,783 kilometredir.

ALMANYA NURBÜRGİNG

1951 ile 1976 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmış pistte birçok ünlü pilot yarıştı. Bu ünlü pilotlardan Jackie Stewart ağaçların arasında tehlikeli bir pist olduğu için "The Green Hell" yani "Yeşil Cehennem" lakabını taktı. Pistin bu derece ünlü olmasının sebebi dünyanın en zorlu ve en uzun yarış pisti olmasıdır. Formula 1'in yapılmış olduğu kısaltılmamış kısım (Nordschleife) 22.8 km uzunluğunda idi. Günümüzde ise kısaltılmış hali ile Nordschleife 20.81 km uzunluğunda (73 viraj) ve halk günlerinde herkesçe veya firmaların araştırma ve geliştirme testlerinde kullanılmaktadır. Her viraj birbirinden farklı ve oldukça tehlikeli usta pilotların bile zorlandığı bir pisttir.

AMERİKA - INDİANAPOLİS MOTOR SPEEDWAY

İlk kez 1908 yılında yarışlara ev sahipliği yapmaya başlayan bu olgun pist, dünyanın en eskilerindendir. Nispeten kolay bir pisttir ancak konumu ve tarihi sebebiyle F1 camiasında önemli bir yere sahiptir. 4192 km uzunluğa sahip olan Indianapolis Motor Speedway pistinde toplam 73 tur atılmıştır. Bu yolların en çok kazanan pilotu Schumacher, en çok kazanan takımı da McLaren'dır.



JAPONYA - SUZUKA

Suzuka pisti, 1962 yılında Honda'nın test sürüşleri amacıyla tasarlanmıştır. Daha sonra yapılan ilavelerle F1 yarışları için ideal hale getirilmiştir. 8 şeklinde tasarlanmış olan Suzuka, yarışanlar için de izleyenler için de dünyadaki en özel ve keyifli pistlerden biridir. İddialı virajları ile heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yapmıştır. 5821 km uzunluğundaki efsane Suzuka pistine toplam 53 kez tur atılmıştır.



SAN MARİNO - IMOLA AUTODROMO ENZO E DİNO FERRARİ

Ferrari'nin anavatanı olan Imola pisti, 1954 yılında yarışlara ev sahipliği yapmaya başladı. Hatta 1963 yılında gayri resmi yarışların da yapıldığı bir pisttir. Monza pistinin F1 yarışlarını devraldığı 1982 yılından önceki seneye kadar İtalyan yarışlarının düzenlendiği pist, o seneden sonra San Marino Grand Prix için özel hale geldi.