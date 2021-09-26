Kırıtaklar Mandırası’nda lezzet serüveni 62 YILDIR SÜRÜYOR

İZMİR Selçuk'tayız uzun yıllardır süt ve süt ürünleri sektöründe hizmet veren H. K Kırıtaklar Selçuk Mandırası, 'Dededen toruna' sloganı ile yollarına devam ediyor. Üretim tesisi Şirince yolu üzerinde. Son teknoloji ile dizayn edilmiş modern bir tesis.

TADINA DOYAMAYACAKSINIZ

1959 yılından itibaren 62 yıldır Selçuk'un en büyük mandırası olan Kırıtaklar Selçuk şehir merkezinde tek bir satış mağazası bulunmakla beraber Migros ve Macro Center gibi zincir mağazalara ürün veriyor. Eğer peynirin kalitelisine düşkünseniz, özellikle de İzmir tulumunu seviyorsanız, yolunuz Selçuk/İzmir'e beyaz peynir ve İzmir teneke tulumu satın alın. Asla pişman olmayacak ve tadına doyamayacaksınız.



ONLINE ALIŞVERİŞ İMKANI

ŞEHİR merkezindeki tek satış mağazasına (şarküteri) gittiğimizde oldukça kalabalık bir ürün çeşitliliği ile karşılaşıyoruz. Kendi peynirlerinin yanı sıra yine kendi bahçelerinden toplanılan hiçbir katkı maddesi olmayan zeytin ve zeytinyağ çeşitlerinin bulunduğunu söylemeden geçemiyorum. Ayrıca bu eşsiz lezzetlere internet üzerinden www.kiritaklar.com.tr sipariş verip hızlı ve güvenilir bir şekilde evimizin kapısına kadarda getirebiliriz.



OLGUNLAŞMIŞ, ESKİ PEYNİR

UZUN yıllardır peynircilik yaparlar ve sattıkları peynirler, peynircilik jargonuna göre "taze peynir" olmayıp, en az 2-3 senelik "olgunlaşma" sürelerini tamamlamış "eski" peynirlerdir. 1959 yılında Hasan Kırıtak (Bekar Hasan) tarafından kurulan H. K Kırıtaklar Mazlum Kırıtak ve Ali Kırıtak ile gelişmiş ve şuan da 3. kuşak olan Hasan Fuat ve Özcan Kırıtak tarafından aynı kalite ve doğallıkta faaliyetine devam etmektedir. 'Dededen toruna' sloganı ile yollarına devam eden H.K Kırıtaklar Selçuk Mandırası'nın en büyük özelliğinin ilk üretim gününden bugüne kadar aynı kalite ve doğallıkta (katkısız) üretim yapmakta olması.